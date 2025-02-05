高雄補習班主任報錯房租費用　國稅局揪補14萬稅金

▲國稅局申報綜合所得稅示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高雄國稅局左營稽徵所指出，近期查核某補習班111年度申報所得案件，發現該補習班申報學員人數沒有顯著增加，但列報租金支出卻較前一年度增加，揪出班主任錯報72萬房租費用，經追查後剔除一半支出，補繳約達14.4萬元綜合所得稅。

高雄國稅局左營稽徵所轄下明星學校有三明高中、福山國中、文府國小等，轄內補習班很多，因新遷地址鄰近著名學區及商圈，故採實地查訪方式，發現該補習班承租新建不久的4個樓層透天房屋，1、2樓供補習班使用，惟3、4樓則為負責人自住，但該補習班卻將所承租之4個樓層全年租金72萬元全數列報租金支出，該局核實認定非供補習班場所使用的部分，按面積比例計算，核減租金支出360,000元。

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「這間補習的班主任有喊冤，說自己剛剛搬家，房租才會增加。」國稅局指出，稅務人員追查房東已辦理扣繳憑單申報，沒有短報租賃所得，但班主任這兩年招生都在百人之譜，並沒有特別增加，列出的租金不太符合比例原則。

據了解，這間補習班獲利都由班主任申報綜合所得稅其他所得，國稅局追查後認為是「有申報、但報錯稅」的情形，在補稅以後未予以進一步裁罰，由於剔除成本金額高達36萬元，以稅率40%估算，補稅金額達14.4萬元，仍提醒補習班申報誠實，不要疏漏。

國稅局說明，依執行業務所得查核辦法第15條第1項規定，執行業務者租用房屋，其一部分非執行業務使用者，其非供執行業務使用之租金，應按面積比例計算，不予認列。私人辦理之補習班、幼兒園、養護、療養院（所），不符合免稅規定者，其所得之查核，依同辦法第2條第2項準用執行業務所得查核辦法規定辦理。