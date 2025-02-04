粉色浪漫來襲！超商雙雄草莓季開跑　統一超業績已成長逾3成

▲7-ELEVEN草莓季逾50款限定新品。（圖／統一超提供）



記者廖婕妤／台北報導

初春草莓季加上西洋情人節來臨，統一超（2912）、全家（5903）瞄準粉色浪漫商機，結合線上線下紛紛推出多款草莓新品，其中，統一超觀察草莓季每年銷售額都成長逾10％，目前線上平台推出相關產品後，更已帶動草莓季業績成長逾30％。

統一超表示，根據過往觀察，草莓季是全年最受歡迎檔期，相關類別業績逐年銷售額成長1成以上，尤其又以相關現做飲品、手工甜點等食飲類別最受到歡迎；線上「i預購」平台自今年1月推出草莓季，更已帶動草莓季業績成長超過3成。

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統一超指出，7-ELEVEN以「莓‧那麼簡單」為主題整合包含零食、糖果、常溫飲料、啤酒、IP聯名周邊、烘焙、甜點、冰品多種類別，推出逾50款粉嫩系商品於草莓季專案架販售，並搭配西洋情人節送禮話題，鎖定年輕潮流喜愛IP肖像，獨家推出「樂事洋芋片線條小狗聯名草莓季組」，也開放限量預購多款三麗鷗和貓福珊迪12吋坐姿娃娃、草莓教主熊抱哥周邊以及限量吉伊卡哇流沙杯墊與吉伊卡哇皮革吊飾，預計可帶動業績成長。

▲全家草莓季開跑。（圖／全家提供）



全家表示，本次草莓季集結實體店舖、FamiPort型錄預購線上線下渠道，精選超過100款草莓風味新品，囊括Let’s Café、FamiCollection、minimore甜點、極鬆餅、日本全家Famimaru零食、啤酒等多元品類，更以強強聯手的品牌聯名策略，攜手千層酥名店「午冬5.TUNG」、本土世界金牌巧克力品牌「Cona's妮娜巧克力」、日本半熟起司塔人氣品牌「PABLO」與精釀啤酒品牌「臺虎精釀」等知名品牌，聯名開發多項粉色系商品。

全家指出，實體店舖有近百款草莓風味新品，涵蓋飲品、餅乾、零食及啤酒，更獨家開賣多款夢幻粉色系零食、餅乾；FamiPort型錄預購更推出日本進口頂級草莓花束與提籃，嚴選空運來台的新鮮日本大草莓，每顆皆為3L/DX+秀級以上，還有全台第一家草莓花束專賣店Le Berry「白色戀愛草莓花束」，全束以24-30顆新鮮草莓澎湃組成，搭配滿天星點綴，於全家店舖FamiPort機台預購下單便可宅配送到家，可望有效挹注營收。