去年11-12月統一發票誕生18名千萬富翁　超商花35元買飲料中獎

▲統一發票資料照。（圖／記者柯振中攝）

記者陳瑩欣／台北報導

113年11-12月統一發票千萬特別獎中獎號碼「13965913」得獎名冊今（5）日傍晚即將出爐，財政部初步統計，共有18名幸運兒開工後確定中大獎，其中5人在超商消費拿到千萬發票，最低只花35元買飲料就致富。另外，113年11-12月期統一發票200萬元特獎「29892710」共有15人幸運兒中獎。



財政部指出，113年11-12月期統一發票領獎期間自114年2月6日起至114年5月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

依超商內部統計，7-11在113年11-12月開出2張千萬特別獎，一人在桃園蘆竹區的「順舜門市」花169元購買杯湯、鮮食、生活用品就中獎。另一人在高雄左營區的「夏義門市」花147元購買星級饗宴鮮食、CITY CAFE咖啡，就成為千萬富翁。

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全家千萬元特別獎也開出2張，一張獎落「全家澎湖尚洪店」，幸運兒花130元買2杯Let’s Café 焦糖拿鐵即中獎；另一組則於「彰化新再安店」開出，消費者僅花費100元就成為千萬發票得主。

萊爾富開出1張千萬特別獎，開出的幸運門市為桃園「楊梅高嶺店」，這位幸運兒只消費35元買1罐飲料，就中了千萬大獎。