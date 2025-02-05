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大摩狠砍輝達GB200出貨量　預測雲端市場見頂

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

摩根史坦利在最新發布的報告中，將2025年NVIDIA GB200晶片的出貨量預測大幅下調至2萬至2.5萬片，最壞情況可能低於2萬片。這一調整可能對GB200供應鏈造成300億至350億美元的市場影響，對相關企業帶來巨大壓力。

摩根史坦利指出，下調的原因主要來自微軟資本支出成長減緩，對GB200供應鏈產生負面影響。另外，雲端運算和AI基礎設施尚未完全成熟，特別是GB200相關的網路和電力基礎設施仍有不足，限制了GB200的部署。

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此外，摩根史坦利認為，目前市場對大語言模型（LLM）效率存在爭議，這些分歧可能會持續到2025年，進一步影響市場對這些股票的重新評估。根據週期規律，雲端運算產業的資本支出成長可能在2025年第四季放緩至個位數。

根據最新數據，雲端運算資本支出在2023年第二、第三季觸底後已開始回升，2024年第三季年增率達62%。摩根士丹利預計，如果歷史規律重現，這個成長週期可能會持續到2025年上半年，但隨後增速將放緩至個位數。

值得注意的是，NVIDIA股價近期遭遇拋售潮，美東時間2月3日收跌2.84%，報116.66美元，較1月高點累計跌幅達23.8%，總市值蒸發約6.5兆元。有分析指出，這可能與DeepSeek近期發布的新開源模型R1有關，該模型以低成本實現高性能，減少了對高端GPU的依賴。

Jefferies的Edison Lee團隊認為，DeepSeek的成功可能推動產業策略轉變，一種是追求更高算力，另一種是專注於效率和投資報酬率。高盛與花旗等機構則表示，儘管DeepSeek的低成本模型引發短期市場震盪，但長期來看，AI技術進步和算力需求增長將持續推動NVIDIA等科技巨頭的市值擴張。

高盛分析師Privorotsky指出，DeepSeek的成功主要來自推理效率的巨大提升，並認為這可能對市場需求產生影響。美國對沖基金橋水也認為，DeepSeek的新模型可能導致科技公司股價短期調整，但長期來看對AI技術發展是積極信號。

花旗分析師Atif Malik和Asiya Merchant認為，儘管某些環節面臨短期挑戰，AI基礎設施建設將持續保持強勁成長，推理階段的普及將為相關產業帶來新的機會。

關鍵字： 輝達

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