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海運長約價有望大漲、達飛擬徵收旺季附加費　貨櫃三雄漲半根

▲萬海，萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普關稅戰開打，其中小額包裹關稅豁免政策也將終止，市場籠罩不確定性，將影響航空貨運電商貨量需求，也讓海運運價充滿不確定性；不過，市場傳出長約價格起跳價大漲6成，加上法國達飛海運集團（CMA CGM）將徵收旺季附加費，激勵貨櫃三雄今（5）日股價反彈，其中萬海（2615）漲逾7％、長榮（2603）陽明（2609）也漲約5％。

市場傳出，北美貨櫃長約價格起跳價與去年同期相比大漲6成；且為因應加收關稅威脅，達飛海運將自3／1起，對北歐出發至美國、加拿大及墨西哥的航線徵收旺季附加費，每TEU（20呎櫃）為900美元；據悉，歐洲部分港口目前等待時間已開始拉長。

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事實上，針對今年運價走勢，陽明經營團隊去年底曾在法說會中指出，看起來受到蠻多因素影響，供給還是大於需求，地緣政治紅海繞行情況維持，供應鏈持續受到干擾，運價比較難預測走向；去年運價基期比較高，對今年長約簽約有幫助，目前樣本數較少，但整體跟預估一樣，今年長約運價會比去年長約運價高，不過比較確定的時間要等到今年3、4月美線長約底定後才知道長約運價狀況。

萬海今日盤中一度漲逾7％至76.8元，長榮漲逾5％至206元，陽明漲近5％至67.5元。

關鍵字： 關稅戰航空貨運海運運價長約價格地緣政治

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