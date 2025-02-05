NCC委員仍未過半「老三台+公視」恐停播　最糟解法提告護權益

記者蘇晟彥／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會） 5日召開例行記者會，針對年前預算刪減一事、委員人數不足一事，將造成上半年有37家廣電事業經營執照屆期無法換發、頻道將無法繼續播出，首當其衝將會是台北影業股份公司旗下的MTV Live及Nick Jr.兩台，將在3月7日執照到期。對此，NCC 解釋，將在2月召開外部法律專家、學者共同討論，積極尋求解決辦法，但屆時若無法解決，業者也可以進行行政救濟，要求法院給出「臨時性執照」，以維護自身權益。

▼NCC指出因委員人數不足，上半年將有37間執照無法換發。（圖／記者蘇晟彥攝）



NCC表示，根據衛廣法、廣電法規定，廣播電視事業須經主管機關許可，發給執照使得營運並有執照期效限制，執照屆期前應該向NCC申請換發，截至上半年（6月30日止），將有37家事業執照換發受到影響。對此，根據NCC組織法第9條規定，廣電執照屆期換發屬委員會議決議事項，須經委員會議審議並決議使得為之，惟目前NCC委員任數不足，未達委員總額過半，因此無法做出換照與否之決議。

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NCC強調無線電視是免費收看，尤其在偏鄉、弱勢民眾主要收視管道，若4家業者（台視、中視、華視及公視）無法順利換照（四家都在6月30日到期），將大大影響權益，此外在無線廣播部分，以警廣為例，公營電台負有特定任務，若無法換發也會影響公眾利益。目前最早會面臨此狀況的為台北影業股份公司旗下的MTV Live及Nick Jr.兩台，將在3月7日執照到期。

對此，NCC表示，將在2月20日召開外部法律專家學者諮詢會，聽取專業意見積極尋求解決之道，以維護民眾收視權益，但若屆期仍無法進行換發，業者可行使行政救濟，向法院提告NCC，由法院提起換照處分，在訴訟沒有出來前，發出「臨時性」執照，確保業者可以繼續播出。