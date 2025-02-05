川普2.0　外資點5大政策恐為經濟帶來不確定性

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著美國總統川普展開第二任期，其政策將進一步加劇經濟不確定性，對貿易、稅制、監管及勞動市場產生深遠影響。PIMCO公共政策主管Libby Cantrill 表示， 五大關鍵政策主題分別去全球化（Deglobalization）、赤字融資減稅（Deficitfinanced tax cuts）、驅逐非法移民（Deportation）、放寬監管（Deregulation）、政府效率部門（DOGE，Department of Government Efficiency），將成為市場關注焦點。這些政策的影響將取決於其推行範圍、時機及全球市場的反應，可能推升通膨、壓抑經濟成長，並影響市場信心。

雖然部分政策可能提升企業信心與風險資產表現，但也可能擾亂全球供應鏈、擴大財政赤字，甚至對經濟成長帶來挑戰。在此背景下，Cantrill表示， 預測聯準會將維持謹慎態度，一方面應對通膨壓力，一方面關注經濟韌性，並可能在 2025年一步降息，但具體時機與幅度仍不確定。

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PIMCO解析川普政策對市場帶來五大影響性：

一、貿易政策：提高關稅與加強出口管制，可能推升進口商品價格，帶動通膨上揚，同時對短期經濟成長構成壓力。

二、 稅收政策：稅收政策方面預計將短期延續2017年的減稅措施，但也將進一步擴大財政赤字，對整體經濟的提振作用有限。

三、 移民政策：預計將加強非法移民驅逐，這可能導致勞動力短缺、工資上升，進一步影響通膨，但對整體經濟的影響仍具不確定性。

四、 監管政策：放寬能源、氣候與金融領域的監管，可能提振市場信心，但不太可能帶來重大結構性變化。

五、政府效率部門：此計畫旨在提高政府效率，可能建議削減開支，但實際影響仍有待觀察。

除了PIMCO以外，復華投信也認為，DeepSeek橫空出世及川普再掀關稅戰，讓費城半導體指數兩個交易日大跌逾1成，導致台股蛇年紅盤日豬羊變色，2024年來大盤報酬轉負。

復華投信觀察，從2024年初到2月4日理柏資訊資料顯示，台股一般股票型、科技類及中小型基金平均跌幅達6-7%，股債平衡型及組合型基金同期間跌幅僅2-3%相對抗跌。

復華台灣智能基金經理人劉明滄表示，AI持續進步且應用層面擴大並持續挹注電子產業基本面動能，台股前景依然看俏，但由於大盤主要以電子產業為主，可能得承受較大的波動性，建議可透過同步納入台股ETF、台股基金及債券部位的國內投資組合型基金，藉由多元的資產配置降低整體資產波動度，兼顧台股產業成長機會並控制下檔風險。

