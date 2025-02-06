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0050 降費再爆分割！　業界解讀「向006208宣戰」

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／股股知識庫

最近台股最受矚目的事件肯定是市值型 ETF 元老級人物0050搶在農曆年前宣布調降經理費、保管費，也讓許多股民狂喊「終於跟006208有得一拚」，然而新春開紅盤就遇川普關稅大棒打擊，大盤急殺壓力0050市價重摔 4%以上，究竟投資人接下來該怎麼做？市值型ETF還能買嗎？0050和006208誰比較好呢?今天一次看懂。

0050績效連續五年跑贏大盤

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▲▼股股知識1。（圖／記者巫彩蓮攝）

作為台灣國內成立最久的ETF，元老級的元大台灣50（0050）一直是投資人心目中的精神支柱與象徵，似乎談起ETF投資第一個想到的就是0050，而這次春節前的公告調降費用率後，綜合經理費與保管費來看已經是追蹤台灣50指數中最低的費用了，也讓0050在雜費競爭上首次與006208齊平，更別說是單看0050歷年績效，更是傲視所有台股基金平均還有大盤平均報酬，五年達到驚人的139%左右。

006208VS0050誰比較棒?

▲▼股股知識2。（圖／記者巫彩蓮攝）

不過對投資人來說，現在最棘手的問題，應該就是0050調降費用率後與006208進行對比，到底誰的績效比較好，自己應該投資誰?

而富邦台 50 ETF 經理人洪珮甄就表示:
台灣 50 指數是台灣最具代表性的市值型指數
006208 近年追蹤績效相對較佳較具優勢。

其實從上表回測近期數據來看，在沒有調降費用率之前006208一直都是以些微的績效贏過老大哥0050，但也不至於太奇怪，兩者都是追蹤台灣50指數，差別真的只體現在費用率與兩家投信的品牌與控管上，但現在0050調降費用率後兩者該如何比拚?很可能只會體現在一個股價高一個股價低一點的差異上，端看投資人對股價高低的體感感受上，若真要雞蛋裡挑骨頭，則也可以觀察0050在調降費用率一段時間後，兩者的績效是否有變化做判斷也不遲。

年後 ETF 關鍵：川普關稅政策

而在經歷台股新春開紅盤經歷 DEEPSEEK 與關稅的雙重恐慌下殺後，短短時間內又傳出川普與墨西哥還有加拿大達成初步談判協議，墨西哥即刻派兵前往邊境控管毒品，加拿大也願意與美國進行磋商換取關稅徵收延後一個月，美股三大指數幾乎全線收復跌幅，台股也有不小的反彈幅度。

很顯然台股接下來的走勢取決於川普在關稅政策上的變化，投資者可以關注川普對包括歐洲在內的其他地區徵收關稅的可能性，以及這些國家是否會宣佈報復性關稅。

德意志銀行表示：「關稅的確切範圍和持續時間以及可能達成的任何最後一刻的讓步都將是重點。」而川普關稅人與商人的個性還是老話一句，逼迫大家上談判桌談話才是他最在乎的事情，如今他也正向我們演示他真正的目的是什麼，投資人只要靜待風波結束做判斷即可。

▲▼ 股股知識3。（圖／記者巫彩蓮攝）

那對投資人最重要的是，如果要參與川普時代的行情，該從哪些ETF下手才好，這裡其實很簡單：

若美股最終由科技股領軍向上衝刺，則台積電作為現在 AI 產業鏈最重要的一環必然不會缺席。

順著這樣的脈絡來想，投資台股市值型ETF或是含積量高的ETF都會是好的選擇，從上表來看，可以發現持有台積電比例高的市值型ETF，006208、0050就包含在內，也贏過許多號稱包含台積電的高股息ETF，投資人未來仍應當以這類ETF作為觀察對象為佳。

本文由《股股知識庫》授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載，原文出處：
0050 降費用又分割！正式宣戰 006208…專家：新春ETF關鍵看「川普關稅」

►延伸閱讀：
AI 機器人全民夯股！該如何投資？台、美股機器人 ETF 總整理

AI、HBM需求旺記憶體台廠攻邊緣運算


關鍵字： 台股ETF0050006208川普

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