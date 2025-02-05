快訊／美郵政暫停收陸港包裹、大陸電商暫停出貨　空運價急跌2到5成

▲美國取消小額商品包裹免稅額造成航空貨運運價急跌。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／台北報導

今（5）日是中國大陸年後第一個上班日，美國郵政服務(USPS)在當地時間4日晚間宣佈即日起暫停接收從中國內地和香港寄出的包裹，直至另行通知，而大陸電商也多暫停出貨，今日航空貨運市場運價立刻大幅下殺，美西線自每公斤新台幣180元降到140元，跌幅22%，美國內陸自300元降到160元，跌幅47%，市場頓時少了大量電商貨，運價恐持續崩跌。

航空貨運承攬業今日都在應付客戶取消出貨案件，坦承市場情況很嚇人，美國總統川普稍早表示，可能會在本周初與習近平對話，但在中國對美國關稅採取報復措施後，川普美國時間4日下午在白宮對記者說，他不急於與習近平通話。

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航空貨運承攬業指出，原本以來美國只是會降低小包裹的免稅額，沒想到是取消免稅額，對電商業衝擊相當大，已經運往美國的800美元以下電商貨，4日開始就需面對高稅率，電商業雖暫緩出貨，但能不能很快等到中美兩國就關稅問題達成協議還是未知數。

另有為電商業辦理包機或包艙的攬貨業，或將面臨違約問題。有攬貨公司指出，電商貨簽的都是MUST GO合約，運價比較高，但去年簽的長約價僅有80元左右，今年4月才到期，現在擔心的是新長約價150元偏高了。

至於以電商貨合約包的艙可不可以改委運一般貨，有攬貨公司說可以，但也有攬貨公司說不行，顯然每家合約不同。

上市櫃攬貨公司表示，估計短期內電商貨會驟減，但後續貨還是會出的，畢竟大陸電商貨夠便宜，有些即使加了稅也還有競爭力，另外也等等看中美之間能否就關稅問題達成協議。