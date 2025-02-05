▲美國撤小包裹關稅豁免，估對美線航空貨運影響深遠。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國政府決定取消針對價值低於800美元商品的免稅政策(“de minimis”豁免)，有亞洲籍航空公司提出一份分析，指出這將對2025年的美國航空貨運市場將產生深遠影響。

該公司指出，對電商平台來說，Shein和Temu等電商平台利用該免稅政策，將低價商品直接從中國運送至美國消費者手中，避開關稅，提供更具競爭力的價格。取消免稅政策後，這些平台的運營成本將顯著增加，可能導致商品價格上漲，進而影響其市場競爭力。

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由於電商平台可能減少直發美國的低價商品數量，航空貨運量可能會有所下降。然而，部分平台可能選擇通過其他國家或地區中轉，以規避關稅，這可能導致航空貨運路線和模式的調整。

取消免稅政策可能有利於美國本土電商平台，如Etsy和Amazon。由於海外競爭對手的成本上升，本土平台可能獲得價格優勢，進而提升市場份額。

消費者則可能面臨部分商品價格上漲的情況，尤其是此前受益於免稅政策的低價商品。這可能導致消費模式的變化，消費者可能更多地轉向本土平台或尋找替代產品。

電商平台可能需要重新評估其供應鏈策略，包括尋找新的物流路徑、調整庫存管理，以及與新的物流夥伴合作，以應對成本上升和政策變化帶來的挑戰。

總體而言，取消免稅政策將對美國航空貨運市場、電商平台、消費者和供應鏈產生多方面的影響，各方需要積極應對，以適應新的市場環境。