國巨擬公開收購日本芝浦電子　擴展感測器業務

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

文／中央社

被動元件大廠國巨今天公告，擬於5月7日開始透過日本子公司，規劃以每股4300日圓（約新台幣921元），公開收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics）股份，預計今年第3季完成作業，主要為擴展感測器業務。

若以芝浦電子今天收盤價3135日圓粗估，國巨公開收購價格溢價幅度約37.16%。

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國巨下午公告，擬透過100%持股的子公司YAGEO Electronics Japan LLC，以每股現金4300日圓，收購芝浦電子1524萬6293普通股，預定收購日期從5月7日開始，預計第3季完成作業。國巨指出，此次收購全數以現金為對價，資金來源為自有資金和借款。

國巨表示，若最終有效應賣股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數762萬3147股（約預定收購股數50%）時，此次公開收購數量條件成立，未來目標100%收購芝浦電子。

國巨說明，此次公開收購目的為擴展感測器業務，預期併購芝浦電子後，可提供更多研發資源，促進芝浦電子技術領先地位；投入財務資源，進一步支持芝浦電子成長，提升芝浦電子在日本的生產能力和設備未來成長。

國巨指出，透過深入了解芝浦電子後，董事會今天通過這項決定，從策略角度來看，這也是國巨擴展感測器業務的關鍵下一步。

國巨表示，併購芝浦電子後，可透過國巨集團全球通路經銷商平台和全球化客戶基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，提升全球市占率，尤其是在美洲及歐洲地區。

對於併購後每股淨值和純益影響，國巨表示，併購芝浦電子可整合資源擴大營運規模，提升國際競爭力，擴展感測器業務，收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。

根據官網資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。芝浦電子成立於1953年3月，到2024年3月底，員工人數4350名，在東京證券交易所JASDAQ標準板上市。

除了在日本，芝浦電子在中國上海和廣東東莞，以及泰國等設有生產基地。芝浦電子年營收超過320億日圓，產品應用涵蓋車用、工業設備、家電和醫療等領域。