ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

雲端發票抽獎司法調查結果出爐！　台北國稅局：未涉不法

▲▼台北國稅局,繳稅。（圖／ETtoday資料照）

▲台北國稅局。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

去年底喧騰一時的「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動發生多人重複中大獎情況，財政部台北國稅局今（5）日表示，收到法務部調查局台北市調查處調查結果，尚無涉及不法情事，即司法調查結果與行政調查結果一致，財政部及台北國稅局未涉不法。

台北國稅局日前舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，共吸引6.2萬人、29.3萬人次參加，民眾利用「財政部統一發票兌獎APP」完成不同任務，例如捐贈雲端發票等，可獲得點數以兌換禮券或參加抽獎，其中iPhone、iPad等大獎有4人重複中獎，財政部、賦稅署、台北國稅局都成為各界砲轟焦點。

台北國稅局新聞稿指出，司法調查結果重點如下：
一、承辦廠商抽獎程式之特殊設計邏輯，可能發生高權重者重複中大獎之結果，惟查無涉及圖利特定人之動機
(一）據承辦廠商抽獎程式原始碼內容顯示，係以每位參與者獲得之「抽獎機會」次數為其「權重」數值，並先以全部參加人之權重取唯一值(即權重相同者，僅計1次權重)後加總計算出總權重值，每一獎項抽獎順序由高權重者依序抽至低權重者，每次抽獎時由1至總權重值間取一隨機數，抽獎者個人「權重」數值若大於等於該隨機數即中獎，該特殊設計邏輯放大積極參與者之中獎機會，致可能發生高權重者重複中大獎之結果，與社會通念理解之每次抽獎機會中獎機率均相同之概念有別。
(二)清查3次抽獎活動中大獎者與該局、承辦廠商及協力架設活動網站廠商案關經辦人員之親等、職業、手機申登、IP位址等脈絡關係，未發現中大獎者與抽獎程式設計者，有異常或密切關聯，尚查無涉及以特殊程式設計邏輯圖利特定人之動機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、活動抽獎網頁、抽獎程式運作情形及中獎者資料庫，查無虛構竄改中獎名單情事
經查對承辦廠商之抽獎網頁及抽獎程式運作情形，無涉及虛構中獎名單情事；另比對協力架設活動網站廠商提供予該局審查及承辦廠商匯入資料庫之參與抽獎名單，與活動網站之後臺原始數據相符，亦查無涉及竄改名單資料情形。

台北國稅局表示，已於113年11月21日向承辦廠商提起民事訴訟，並於114年1月6日追加請求非財產上損害賠償新台幣2400萬元，以維護政府舉辦活動公信力。

另外，針對台北國稅局督辦不周的缺失，行政團位仍將追究相關責任。

關鍵字： 抽獎中獎爭議財政部台北國稅局調查

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

推薦閱讀

快訊／繳80元電信月租費中千萬！　18名幸運兒全曝光

快訊／繳80元電信月租費中千萬！　18名幸運兒全曝光

113年11-12月期統一發票中獎號碼已於今年1／25下午開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「13965913」共有18人中獎，其中，一名幸運兒只花了80元繳中華電信月租費，就幸運中大獎。

2025-02-05 17:08
成本攀升！　王品旗下西堤、陶板屋漲價4.5％

成本攀升！　王品旗下西堤、陶板屋漲價4.5％

王品集團（2727）今（5）日宣布，為提供更好的餐飲品質和優質服務，旗下「西堤牛排」和「陶板屋」兩大品牌自今年1／29，單人套餐已從668元調漲為698元，調漲30元，調幅為4.5%，以因應相關成本增加。

2025-02-05 16:18
大立光一月合併營收49.48億元、月減12%　仍寫同期新高

大立光一月合併營收49.48億元、月減12%　仍寫同期新高

鏡頭大廠大立光電（3008）自行結算一月合併營收為49.48億元，較上月營收衰退12%，較去年同期成長11%，但仍寫同期新高。

2025-02-05 15:42
關聖帝君顯靈！第5張「2000萬刮刮樂」誕生　年輕帥哥跟風中頭獎

關聖帝君顯靈！第5張「2000萬刮刮樂」誕生　年輕帥哥跟風中頭獎

台南有一名年輕男子，因為發現中獎彩券行前一天才有人刮出貳獎100萬元，就決定自己也來試試看，沒想到幸運中獎2000萬元。

2025-02-05 15:13
川普2.0　外資點5大政策恐為經濟帶來不確定性

川普2.0　外資點5大政策恐為經濟帶來不確定性

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透） 記者巫彩蓮／台北報導 隨著美國總統川普展開第二任期，其政策將進一步加劇經濟不確定性，對貿易、稅制、監管及勞動市場產生深遠影響。PIMCO公共政策主管Libby Cantrill 表示， 五大關鍵政策主題分別去全球化（Deglobalization）、赤字融資減稅（Deficitfinanced tax cuts）、驅逐非法移民（Deportation）、放寬監管（Deregulation）、政府效率部門（DOGE，Department

2025-02-05 13:46
中國反擊川普關稅戰　外媒爆劍指谷歌、輝達、英特爾

中國反擊川普關稅戰　外媒爆劍指谷歌、輝達、英特爾

根據外媒金融時報報導，中國近日重啟對Google和NVIDIA的反壟斷調查，並考慮對英特爾展開新的調查，以在與美國總統川普的談判中獲得籌碼。中國國家市場監管總局週二宣布，已對谷歌展開競爭調查。

2025-02-05 10:43
大摩狠砍輝達GB200出貨量　預測雲端市場見頂

大摩狠砍輝達GB200出貨量　預測雲端市場見頂

摩根史坦利在最新發布的報告中，將2025年NVIDIA GB200晶片的出貨量預測大幅下調至2萬至2.5萬件，最壞情況可能低於2萬件。這一調整可能對GB200供應鏈造成300億至350億美元的市場影響，對相關企業帶來巨大壓力。

2025-02-05 10:38
去年11-12月統一發票誕生18名千萬富翁　超商花35元買飲料中獎

去年11-12月統一發票誕生18名千萬富翁　超商花35元買飲料中獎

113年11-12月統一發票千萬特別獎中獎號碼「13965913」得獎名冊今（5）日傍晚即將出爐，財政部初步統計，共有18名幸運兒開工後確定中大獎，其中5人在超商消費拿到千萬發票，最低只花35元買飲料就致富。

2025-02-05 10:30
封關前落袋為安！台股ETF受益人周減1.4萬人　9檔逆勢創高

封關前落袋為安！台股ETF受益人周減1.4萬人　9檔逆勢創高

受到9天農曆年假影響，台股ETF受益人整體買氣減少，根據台股ETF集保戶股權分散1月22日封關前最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周減少1.4萬人，總人數來到1029.5萬人，不過包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、復華富時高息低波（00731）、富邦摩台（0057）等共9檔受益人逆勢創高。　

2025-02-05 09:53
高雄補習班主任報錯房租費用　國稅局揪補14萬稅金

高雄補習班主任報錯房租費用　國稅局揪補14萬稅金

高雄國稅局左營稽徵所指出，近期查核某補習班111年度申報所得案件，發現該補習班申報學員人數沒有顯著增加，但列報租金支出卻較前一年度增加，揪出班主任錯報72萬房租費用，經追查後剔除一半支出，補繳約達14.4萬元綜合所得稅。

2025-02-05 00:31

讀者迴響

熱門新聞

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

台中東勢42人集資84張大樂透「注注中獎」　共爽抱近億頭彩

關聖帝君顯靈！第5張「2000萬刮刮樂」誕生　年輕帥哥跟風中頭獎

快訊／繳80元電信月租費中千萬！　18名幸運兒全曝光

去年11-12月統一發票誕生18名千萬富翁　超商花35元買飲料中獎

NCC委員仍未過半37家業者恐停播

雲端發票抽獎司法調查結果出爐！　台北國稅局：未涉不法

中環大買陽明與長榮股票、累積持股也高　法人有看多有看空

LINE Pay業績提前開獎！　去年賺逾一個股本破紀錄

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366