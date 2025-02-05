雲端發票抽獎司法調查結果出爐！　台北國稅局：未涉不法

▲台北國稅局。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

去年底喧騰一時的「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動發生多人重複中大獎情況，財政部台北國稅局今（5）日表示，收到法務部調查局台北市調查處調查結果，尚無涉及不法情事，即司法調查結果與行政調查結果一致，財政部及台北國稅局未涉不法。



台北國稅局日前舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，共吸引6.2萬人、29.3萬人次參加，民眾利用「財政部統一發票兌獎APP」完成不同任務，例如捐贈雲端發票等，可獲得點數以兌換禮券或參加抽獎，其中iPhone、iPad等大獎有4人重複中獎，財政部、賦稅署、台北國稅局都成為各界砲轟焦點。

台北國稅局新聞稿指出，司法調查結果重點如下：

一、承辦廠商抽獎程式之特殊設計邏輯，可能發生高權重者重複中大獎之結果，惟查無涉及圖利特定人之動機

(一）據承辦廠商抽獎程式原始碼內容顯示，係以每位參與者獲得之「抽獎機會」次數為其「權重」數值，並先以全部參加人之權重取唯一值(即權重相同者，僅計1次權重)後加總計算出總權重值，每一獎項抽獎順序由高權重者依序抽至低權重者，每次抽獎時由1至總權重值間取一隨機數，抽獎者個人「權重」數值若大於等於該隨機數即中獎，該特殊設計邏輯放大積極參與者之中獎機會，致可能發生高權重者重複中大獎之結果，與社會通念理解之每次抽獎機會中獎機率均相同之概念有別。

(二)清查3次抽獎活動中大獎者與該局、承辦廠商及協力架設活動網站廠商案關經辦人員之親等、職業、手機申登、IP位址等脈絡關係，未發現中大獎者與抽獎程式設計者，有異常或密切關聯，尚查無涉及以特殊程式設計邏輯圖利特定人之動機。

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二、活動抽獎網頁、抽獎程式運作情形及中獎者資料庫，查無虛構竄改中獎名單情事

經查對承辦廠商之抽獎網頁及抽獎程式運作情形，無涉及虛構中獎名單情事；另比對協力架設活動網站廠商提供予該局審查及承辦廠商匯入資料庫之參與抽獎名單，與活動網站之後臺原始數據相符，亦查無涉及竄改名單資料情形。

台北國稅局表示，已於113年11月21日向承辦廠商提起民事訴訟，並於114年1月6日追加請求非財產上損害賠償新台幣2400萬元，以維護政府舉辦活動公信力。

另外，針對台北國稅局督辦不周的缺失，行政團位仍將追究相關責任。