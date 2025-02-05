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搶搭矽光子熱潮　光焱科技預計3月上旬上櫃

▲▼左為光焱科技董事長柯歷亞，右為總經理廖華賢。（圖／光焱提供）

▲左為光焱科技董事長柯歷亞，右為總經理廖華賢。（圖／光焱提供）

記者高兆麟／綜合報導

在光電子產業快速成長的背景下，PIC（Photonic Integrated Circuits）光電子晶片檢測技術的突破正在重塑全球市場格局。光焱科技（7728）透過提供涵蓋影像感測晶片（CIS）、光達（LiDAR）、矽光子（Silicon Photonics）等應用領域的高性能檢測技術，近年逐步推升營收，預計將在三月上旬掛牌上櫃。

光焱科技核心技術聚焦於模擬光源、光電轉換測試及晶圓級光電檢測三大領域，利用人造光源調製技術，開發出多樣化的光源模擬器與檢測儀器，適用於科研與產業應用。其模擬光源能在特定環境條件下進行精準光照模擬，協助客戶加速研發流程，提高生產品質控制的效率；特別在車載電子，如LiDAR、3D感測器、座艙監控感測器、行動裝置，如AR、VR及再生能源領域，如太陽能等領域展現極大價值。根據美國QY Research的市場數據顯示，2024年全球半導體檢測設備市場規模達8.92億美元，預計至2030年增至13.84億美元，年複合成長率7.6%。

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光焱科技董事長柯歷亞表示，公司採用客製化的商業模式，為客戶提供專業的PIC晶片高精密檢測設備及現有EIC晶片檢測設備的升級服務。公司主要營收來源包括半導體光電轉換測試設備54.48%、模擬光源34.80%、晶圓級光電檢測4.93%以及其他產品5.79%。

光焱科技獨家技術與專利獲得ISO 17025的認證肯定，在光學設計及模擬技術領域展現卓越的競爭力。光焱科技的模擬光源以及PIC（光感測器）檢測技術具備高穩定性、量測速度快及光譜範圍廣等優勢，已被多所知名學術機構和企業廣泛採用。全球頂尖科研機構如 美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）、及德國馬克斯·普朗克學會（MPG）、美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）、英國牛津大學（Oxford）等等均與其建立長期合作關係。

柯歷亞也表示，公司開發的光源模擬器與光電轉換量測設備，能針對客戶的特定需求快速提供解決方案，並支持與現有產線檢測設備的升級與整合。這種靈活性使客戶能在不大幅增加資本支出的情況下，進行高效、準確的光電轉換性能測試，進而縮短產品開發時間並提升品質管理能力。

此外，光焱科技在量子效率校準與檢測領域的創新突破，使其產品在晶圓級光電檢測中奪得領先地位；這些技術已成功應用於多種PIC元件如影像感測器CIS、光達（LiDar）等檢測應用，並得到國內外IC設計公司及晶圓大廠的驗證。

隨著AI、5G、物聯網、自動駕駛與高速資料中心等技術的普及，光感測技術的應用已然成為隱性剛需，光感測器的性能檢測也備受重視。根據工研院產科國際所的資料，2023年全球感測器市場規模達1,290億美元，預計至2027年將增至1,581億美元。SEMI國際半導體產業協會也預估，2030年全球矽光子半導體市場規模將達78.6億美元，年複合成長率高達25.7%。法人表示，在AI 人工智能發展、高速資料中心、電算光傳…等趨勢帶動下，光焱科技後勢可期。

關鍵字： 光焱科

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