配置這檔市值型美股ETF　20年賺8倍補強風險缺口

▲擔心台股市值型ETF分散效果差，可利用美股ETF填補風險缺口。

圖文／鏡週刊

受惠AI需求爆發，2024年全球晶圓代工龍頭台積電進入千元俱樂部，股價大漲81％，帶動台股市值型ETF績效表現；以0050為例，第一大權值股台積電占比已超過58％，也引發市場疑慮，認為風險分散效果不彰。想要長期布局市值型ETF，達人建議可搭配美股市值型產品，對資產增值更有利。

精算達人怪老子表示，過去在做股債配置時，會以台股0050（元大台灣50）當作重要標的之一，但近期則有不同想法，「0050績效過去20多年來繳出不錯成績，年化報酬率約11.3％，對想要長期累積資產的人來說，是值得考慮的產品；但唯一要考量的是，台積電單一個股占比太高，台股市值型標的已過分集中在半導體產業。也因此對於想分散個股風險的人，可用美股市值型ETF補強。」

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攤開目前國內掛牌的美股ETF，資產規模在50億元以上的標的有5檔，包括00757（統一FANG+）、00924（復華S&P500成長）、00662（富邦NASDAQ）、00646（元大S&P500）及00830（國泰費城半導體）。其中，00757過去1年報酬率近6成，居美股ETF之冠；其次是00924，報酬率約44％。

但因00757成分股為最具成長、話題性的10家美國上市尖牙股，就風險分散目的來看，仍有疑慮；想要配置美國市值型產品，更值得留意的，應是追蹤標普500指數的進階版：標普500成長指數。

基金醫生馮志源分析， 00924是國內唯一一檔追蹤「標普500成長指數」的美股市值型ETF，該指數不含息的短中長期績效都相當犀利，2024全年漲幅高達35.1％，近5年累計報酬率109.7％，近10年累計報酬率達265.1％，近20年則是603.6％。如果計算含息報酬，那麼近20年報酬高達8倍。

再看年化報酬率，近5年「標普500成長指數」高達15.9％，近10年達13.8％，近20年年化報酬率則是10.2％，中長期年化報酬率都是2位數正成長。若從「滾動報酬率」角度，即在任一年度的任何月份進場投資，每月滾動一次，持有標普500成長指數一年，過去近20年的年平均滾動報酬率是13.2％，持有3年平均滾動報酬率就能提升3倍以上、達41.3％，再拉長到持有5年時間，平均滾動報酬率可再翻倍至87.5％，持有時間越長，報酬累積效果越好。

「之前錯過了參與美股成長的機會，現在投資也還來得及！」馮志源建議，上班族拿到年終獎金後，可利用單筆投資加定期定額方式，逐步累積資產，10年後財富成果定會令人相當有感。」

國內掛牌規模逾50億元的美股ETF去年績效

標普500成長指數各年期平均滾動報酬率表現

（註：該年度任一月底投資S&P500成長報酬指數，並持有各年期的平均報酬(%)；資料來源：Cmoney ）



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