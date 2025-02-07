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手上有10萬元該一次性投入 vs. 定期定額 兩種投資利弊大分析

▲10萬元一次投入vs.定期定額!（圖／不管啦！給我錢）
▲10萬元一次投入vs.定期定額!（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

不論是中獎、年終獎金或是紅包，當意外獲得一筆資金並計畫投入市場時，如何規劃投資策略便成為首要課題。單筆投入或定期定額分批布局，哪種方式更適合自己？Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集整理了這兩種投資策略的優劣，可作為投資人的參考指引。

一次性投入：把握時機最大化報酬
 一次性投入就是將手上的資金一次全數投入市場。這種策略最大的優勢在於，若市場處於上升趨勢（牛市），能讓資金更快享受市場上漲的收益。然而，若不幸遇到下跌趨勢（熊市），則可能面臨資金暫時被套牢的風險。因此，這種策略較適合風險承受能力強、對市場前景有信心的投資人。

▲10萬元一次投入vs.定期定額!（圖／不管啦！給我錢）
定期定額：分散風險穩健布局
 定期定額則是將一筆資金分批投入市場，例如將10萬元分成10個月，每月投入1萬元。這種方式可以有效分散市場波動風險，特別是在市場震盪期間更具優勢。透過持續性的投入，投資人能在市場低點買進更多單位數，降低平均投資成本。
不過，定期定額也有其限制：未投入的現金收益為零，分批越多、時間拖得越長，閒置資金的機會成本就越高。這種策略較適合市場判斷不明確時，或是較為保守、容易對市場波動感到焦慮的投資人。

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市場環境對策略選擇的影響

在不同的市場環境下，這兩種策略的表現也大不相同：
• 牛市環境：一次性投入往往能帶來更好的報酬。
• 熊市或震盪市：定期定額的優勢更為明顯。

主持人強尼提到，「2020年疫情期間，有位朋友一次性買入科技股ETF，資產在這幾年翻了一倍以上。」這凸顯了在明確上升趨勢中，及早進場的重要性。主持人海晴也提到：「我的朋友採用定期定額投資台灣50指數ETF，持續5年的平均成本比多數一次性投資者都低。」也凸顯了定期定額的優勢。

▲10萬元一次投入vs.定期定額!（圖／不管啦！給我錢）

選擇投資策略考量因素

投資期限
 短期投資需求可能更適合一次性投入，以最大化短期收益機會；長期規劃如退休準備，則可能更適合採用定期定額的穩健策略。

投資標的特性
 • 波動較大的投資標的（如股票、ETF）：建議採用定期定額，降低進場時點風險。
• 較為穩定的投資標的（如債券、定存）：可考慮一次性投入。

個人風險承受度
 應根據自己對市場波動的接受程度和對市場的判斷來選擇。一次性投入適合風險承受力強的投資人，定期定額則適合追求穩健的保守型投資人。

全局思維
 評估投資策略時，重要的是採取全局思維。從人生全局來看，只要持續有收入進行投資，即使採用一次性投入，實際上也等同於在不同時間點分散投資。計算投資報酬時，應該將所有可投資資金納入考量，而不是只關注已投入的部分。

沒有放諸四海皆準的完美投資策略，關鍵在於選擇最符合自己財務目標和當前市場狀況的方式。無論選擇哪種策略，最重要的是根據個人情況做出理性決策。在當前瞬息萬變的市場環境下，投資人更需要清楚權衡各種策略的優劣，找出最適合自己的投資方式。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》


關鍵字： 投資一次性投入定期定額股市投資策略

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