輝達GTC大會　鴻海擴大參展秀AI智慧製造機器人

▲輝達（NVIDIA）年度GTC大會將於美國時間3月17日於加州登場。（圖／翻攝自輝達GTC 2025官網）



文／中央社

輝達（NVIDIA）年度GTC大會將於美國時間3月17日起登場，鴻海規劃擴大參展，內容涵蓋人工智慧（AI）應用、智慧製造、數位孿生技術、AI伺服器GB200進展、護理機器人等主題。

輝達GTC 2025大會將於美國時間3月17日至21日於加州聖荷西登場，輝達執行長黃仁勳將在美國時間3月18日上午發表主題演講，外界高度關注黃仁勳是否談及近日爭議不斷的DeepSeek話題、美中關稅戰、輝達GB300伺服器新品進展等內容。

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輝達GB200伺服器主要合作夥伴鴻海，今年也將盛大參展，根據輝達官網資訊，鴻海此次位列鑽石級贊助廠商之一。鴻海內部人士今天上午透露，這是集團首次成為GTC大會鑽石級贊助商，此次參展規模將較2024年大增數倍。

根據社群平台X訊息，鴻海在此次輝達GTC大會期間，將展示包括前沿人工智慧（Frontier AI）、智慧製造、數位孿生（Digital Twins）、GB200伺服器、護理機器人等主題。

輝達官網顯示，此次鴻海集團多位高階主管將參與輝達GTC大會論壇，包括分享在智慧製造領域、鴻海布建AI勞動力的成果；以及運用數位孿生技術強化自動駕駛安全性以及路口安全設計；還有透過數位孿生技術打造人工智慧護理機器人應用。

另外，鴻海研究院也將發表鴻海運用開源（open source）AI系統、打造先進AI基礎模型。鴻海旗下工業富聯（FII）也將分享智慧工廠運用數位孿生技術打造GB200伺服器產線實例。輝達GTC大會舉辦期間，工業富聯董事長鄭弘孟也將出席實體AI工業數位化論壇。