ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／威力彩連29槓「下期飆10.8億」　15人獨得百萬大紅包

▲▼威力彩，彩券，台彩。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩及大樂透6日頭獎均未送出（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

威力彩、大樂透頭獎今晚（6日）雙雙摃龜，威力彩邁入連29槓，預計下期頭獎上看10.8億元；大樂透邁連4槓，預計下期頭獎上看2.1億元。春節加碼百萬大紅包今晚開出16組，其中有15人獨得百萬獎金；小紅包今晚開出31組，其中有30人獨得10萬元獎金。

台彩6日晚間開出114000020期大樂透，獎號由小到大依序為02、05、18、19、42、45，特別號11

[廣告]請繼續往下閱讀...

百萬大紅包的中獎號碼為02、04、16、27、28、32、36、38、48，春節小紅包的中獎號碼為07

台彩6日晚間開出114000011期威力彩，第一區獎號由小到大依序為06、18、21、32、33、37，第二區01

台彩6日派彩結果顯示，威力彩及大樂透本期（6日）頭獎均無人中獎。大樂透春節加碼部分，百萬大紅包開出16組，其中15組1注獨得百萬獎金，1組為2注均分，總計17注中獎；春節小紅包送出31組，其中30組為1注獨得10萬元獎金、1組由2注均分，每注各得5萬元，合計中獎注數為32注。

大樂透春節加碼活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為319組，剩餘161組，累積開出小紅包組數為494組，剩餘306組，次期（7日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項，詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。
 

關鍵字： 威力彩大樂透

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#遠東 氣爆2死14傷！ #羅美文 曝 #道生油 常洩漏：人力精簡得太過分

推薦閱讀

因應川普增加關稅　外媒爆台積電可能漲價15％

因應川普增加關稅　外媒爆台積電可能漲價15％

根據外媒PhoneArena報導，美國總統川普誓言要對多個國家徵收關稅，且他正在兌現承諾。台積電（2330）也正在考慮大幅提高晶片生產價格。據業內人士透露，台積電正考慮漲價15％，這與最初提出5％的增幅相去甚遠。此次漲價將有助於保護台積電避免因關稅而遭受任何重大損失。

2025-02-06 17:51
軟體股市場資金寵兒！　華經、資通並列上市櫃23檔注意股

軟體股市場資金寵兒！　華經、資通並列上市櫃23檔注意股

台股今（6）日續反彈，終場以上漲155.02點、23316點作收，其中因美國數據軟體巨頭Palantir受惠AI浪潮大漲帶動，台股軟體股成市場資金寵兒，交投熱絡，也因此遭列注意股，包括華經（2468）、資通（2471）、邁達特（6112）等並列上市櫃共23檔注意股。

2025-02-06 18:15
18檔高股息ETF比拚「內扣手續費」　 00878排名一次看

18檔高股息ETF比拚「內扣手續費」　 00878排名一次看

元大台灣50（0050）在農曆年前宣布調降經理費、保管費，市場解讀將與富邦台灣采吉50（006208）競逐市場，而基金投資總成本也受到矚目，根據Cmoney統計， 2024年18檔高股息ETF總費用率落在0.42%~1.37%之間，當中總費用率不到0.6%有國泰永續高股息（00878）、國泰股利精選30（00701），以及永豐台灣ESG（00888）等3檔。

2025-02-06 12:21
無懼小摩潑冷水　聯發科盤中衝至1570元再創高

無懼小摩潑冷水　聯發科盤中衝至1570元再創高

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.、通稱小摩）在最新報告中保守看待聯發科（2454），給近期股價表現火燙的聯發科潑冷水，認為近日這些利多消息短期內難以帶動獲利提升，今年聯發科的表現可能不如預期，不過聯發科無懼利空，股價仍頻創高，今日盤中股價最高衝至1570元，再度創高。

2025-02-06 10:42
82萬股民嗨翻！00940填息達陣　股息3／3日入帳

82萬股民嗨翻！00940填息達陣　股息3／3日入帳

擁有82萬股民的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）於今（6）日除息，每股配息0.03元，伴隨著台股反彈，除息首日股價走揚，開盤一小時，盤中最高來到9.32元，順利完成填息，收益預計3月3日入帳。

2025-02-06 10:02
談英特爾東山再起　 比爾蓋茲嘆「 迷失方向、 復甦很艱難」

談英特爾東山再起　 比爾蓋茲嘆「 迷失方向、 復甦很艱難」

微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）近期接受《美聯社》專訪時提及英特爾的困境時表示，「我對英特爾基本上迷失方向感到震驚」，且他認為英特爾的復甦之路相當艱難。

2025-02-06 11:33
19檔台股ETF 2月除息一次看　5檔單次現金殖利率逾2%

19檔台股ETF 2月除息一次看　5檔單次現金殖利率逾2%

台股ETF持續發熱，66檔台股ETF受益人來到1029.5萬人，規模也來到2.81兆，擁有不錯的配息金額、年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。統計2月份即將除息的共有19檔台股ETF，除息日多集中在2月18日當周，以單次現金股利殖利率表現來看，2%以上ETF有群益台ESG低碳50（00923）、中信小資高價30（00894）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）等五檔。

2025-02-06 11:06
蘋果M5晶片傳量產！採台積電3奈米　日月光封裝率先生產

蘋果M5晶片傳量產！採台積電3奈米　日月光封裝率先生產

根據韓媒ET News報導表示，蘋果新一代M5晶片已經開始量產，並於上個月開始封裝，封裝工作由中國長電科技、台灣的日月光，以及美國的Amkor負責，目前日月光已率先接入量產。

2025-02-06 10:35
遠東新新埔廠氣爆2死19傷　公司致歉、對營運無重大影響

遠東新新埔廠氣爆2死19傷　公司致歉、對營運無重大影響

遠東集團旗下遠東新（1402）新埔廠今（6）日凌晨因聚酯棉廠房保溫管路洩漏而發生氣爆事件，造成2人死亡、19人輕重傷，公司發布重訊指出，廠房及設備損失尚在估計中，但對生產營運無重大影響，將竭力協助死亡員工家屬做好相關撫卹及善後工作，對於受傷員工全力進行救治及照顧，造成社會不安向民眾致歉。

2025-02-06 09:27
一表看懂！　2月9檔預估年息6%以上債券型ETF

一表看懂！　2月9檔預估年息6%以上債券型ETF

聯準會自去年九月以來降息啟動降息循環，也相對啟動債券ETF投資契機，觀察2月共有41檔債券ETF即將配息，群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B）、國泰A級醫療（00799B）、凱基A級公司債（00950B）、群益投等新興公債（00756B）、群益ESG投待債20+（00937B）、兆豐US優選投等債（00957B），以及大華投等美債15Y+（00959B）等9檔預估年化配息率也都有6%以上。

2025-02-07 00:03

讀者迴響

熱門新聞

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

威力彩9.5億「本屆最高獎金」開獎了

發錢了！「一早入帳4萬元」19筆錢一路發到月底

大樂透1.6億開獎 百萬紅包還有177組

威力彩連29槓「下期飆10.8億」

市值型 vs.高股息選誰好？　專家曝「0050、00915、00713」報酬率比較

一表看懂！　2月9檔預估年息6%以上債券型ETF

慧榮科技2024營收、毛利雙成長　EPS達3.43美元

18檔高股息ETF比拚「內扣手續費」　 00878排名一次看

砸300萬買刮刮樂、彩券！吊車大王曝中獎金額：太扯

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366