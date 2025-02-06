快訊／威力彩連29槓「下期飆10.8億」　15人獨得百萬大紅包

▲威力彩及大樂透6日頭獎均未送出（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

威力彩、大樂透頭獎今晚（6日）雙雙摃龜，威力彩邁入連29槓，預計下期頭獎上看10.8億元；大樂透邁連4槓，預計下期頭獎上看2.1億元。春節加碼百萬大紅包今晚開出16組，其中有15人獨得百萬獎金；小紅包今晚開出31組，其中有30人獨得10萬元獎金。

台彩6日晚間開出114000020期大樂透，獎號由小到大依序為02、05、18、19、42、45，特別號11。

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百萬大紅包的中獎號碼為02、04、16、27、28、32、36、38、48，春節小紅包的中獎號碼為07。

台彩6日晚間開出114000011期威力彩，第一區獎號由小到大依序為06、18、21、32、33、37，第二區01。

台彩6日派彩結果顯示，威力彩及大樂透本期（6日）頭獎均無人中獎。大樂透春節加碼部分，百萬大紅包開出16組，其中15組1注獨得百萬獎金，1組為2注均分，總計17注中獎；春節小紅包送出31組，其中30組為1注獨得10萬元獎金、1組由2注均分，每注各得5萬元，合計中獎注數為32注。

大樂透春節加碼活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為319組，剩餘161組，累積開出小紅包組數為494組，剩餘306組，次期（7日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項，詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。

