台股市值型ETF正夯！3檔Q1接力募集　入手「均一價」1萬

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

ETF投資熱潮持續，蛇年開春至第一季底將有4檔ETF熱鬧募集，除了1檔債券ETF之外，其他3檔清一色為台股市值型ETF，包括PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF（009803）、富邦台灣旗艦動能50ETF（009802）、聯邦台灣精彩50ETF， 且發行價格皆為10元，也就是1張只要1萬元，這意味著基金主流也從配息型ETF，轉換成市值型。

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隨著高息股ETF配息回歸正常化、台股後市持續看升加持，市值型ETF成為新主流，且各家ETF追蹤指數各擁特色，以臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數為例，該指數擁有首創市值增長篩選機制，並採用市值、動能、成長、價值、品質等五大篩選因子選出標竿企業，另外值得注意的是，目前市場上的台股ETF多採用已公布的企業獲利成長數據為選股標準，009803透過國際專業金融分析機構FactSet對於企業未來12個月EPS成長率展望納入評比，以更前瞻的方式挑選成長企業。

再者，不論是想要穩定配息或追求市值成長，009803都能滿足投資人的需求，該檔ETF每年6月、12月會進行兩次換股，6月時的定審加重價值因子權重，進一步掌握潛在高股利率標的，提升投組股息收益，配合收益平準金機制讓配息率更為穩定，12月加重動能因子權重則可以追求旺季強勢股行情。

從臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數分析產業配置與前十大持股，電子股約佔7成，非電族群約占25%，以台積電31%為最大權重個股，其他依序為鴻海（2317）9%、聯發科（2454）8%、富邦金（2881）5%、台達電（2308）4%、國泰金（2882）3%、智邦（2345）3%、廣達（2382）3%、長榮航（2618）3%、致茂（2360）2%，可看出臺灣市值動能50指數的電子產業佈局較為分散，更能全面掌握AI科技成長趨勢，且不錯過非科技族群的隱形冠軍。