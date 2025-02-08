分散投資不代表抗跌！　投資大盤最適合避險ETF是00921？

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股講客人

川普前一任期漲最多的是科技股，這大家都很清楚，但你知道漲幅第二多是什麼嗎？答案是網通族群相關，網通包含網路、資通訊、資安相關，而台灣龍頭就是中華電...

想投資獲利穩健的經濟體，長期來看，股市、房市都會長期上漲，這是毋庸置疑的，所以ETF已經成為顯學，因為直接投資大盤，很多人認為投資ETF可以分散風險，但這邊要強調，風散風險不代表抗跌，如果是小資族想累積資產，那麼投資ETF固然很好，只不過也要規避下跌風險。

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最近有不少人滿手ETF，這跟ETF大流行以前的瘋存金融股有點類似，以前大家是滿手金融股，這兩者有何不同？其實漲跌都是與大盤高度連動，都差不多，ETF買的是整體股市，而金融股則是一直投資在市場。時間再拉到2025年，投資ETF一定要思考避險，通常大部分的人都推薦美債配置，但說實在，這幾年美債也是夠慘了，隨著美國不斷印鈔票，以美國政府為信用基礎的負債持續貶值，未來出現2022年的股債雙殺年，或許也不用太意外。

美國債務改變全球熱錢生態系

這就好比股神巴菲特在2020年說他第一次看到美股熔斷，但後續又多次出現熔斷，接下來如果股債雙殺變成常態呢？或者再來一次，你還認為債券無敵嗎？投資絕對不能蓋牌，股債配置也不能一直無腦使用，畢竟過去回測數據股債配有支撐，只是過去回測不代表將來也是如此，大家也很清楚，另外還有一個重點是過去市場熱錢也沒這麼誇張，根據美國國會預算辦公室統計，最新美國聯邦政府債務總額已經突破36兆美元，幫大家分別列出逐年增加的負債總額，2023年多出3兆美元，2024年前三季則多出1兆美元，這增加幅度驚人，你看了可能無感，來看看台灣的情況。

根據財政部最新公告，台灣債務未償餘額逼近新台幣六兆元，這是整個國家欠的錢，再對照美國，2024年負債一兆美元，按照最新匯率折合台幣是33兆元，等於不到一年就借超過台灣總負債的六倍，以總欠款36兆美元來看，折合台幣是1,087兆元，這是多麼驚人的負債！台積電2024年總營收是2.89兆元，用幾何數學簡單換算等於台積電376年的營收。

說到這邊，也無怪乎過去市場規則鉅變，股債配失效，黃金、比特幣無限上漲，2020年之初的美國聯邦政府債務總額是23兆美元，2024年末則超過36兆美元，等於一個疫情過後，就增加13兆美元，這邊同步2008年金融海嘯期間的債務變化，2007年底到2009年初的債務總額多出2兆美元，所以市場資金變得更加不可想像及預期，過去的學術理論雖然深厚且科學，但也不能固步自封，當然應該要多出不同思維。

股債配置失效後的解法？

所以投資大盤，總經風險變得更高，因為市場只要有任何風吹草動，就會第一線遇襲，在盤勢屢屢創高的情況下，說殺就殺、說漲就漲，那麼投資ETF真的保守嗎？某種層面而言，反而不是這麼絕對，因為是投資波動性更大的股市，這風險也沒在開玩笑。當然我們不否認，買下整個市場，下跌有份，上漲當然也會在第一線受惠，長期來說還是贏面大，尤其是熱錢及通膨持續爆炸，說到這裡，如果覺得股市累積資產不是很重要，那麼你就大概看到這邊即可，總之，股市長期還是會因為負債以及企業獲利而跟著成長，但我要探討股債失效之下的策略，在不賣ETF基金的情況下，除了債券之外，還能如何搭配。

首先要看的是台股產業比重，知道台股產業全貌，而不是只看市值前百大，這對於策略配置尤為關鍵。從證交所最新統整的比例來看，半導體佔整體48.45%，金融保險10.44%，電腦周邊6.35%，電子零組件5.54%，其他電子業4.96%，等於超過七成都跟半導體綁在一塊，所以投資ETF如果是選擇大盤為主，那麼半導體佔比高也是合情合理。

例如0050持有半導體產業66.62%，當然包含佔比近六成的台積電，其餘同族群包含金融保險10.98%、電腦周邊5.69%、其他電子4.82%、電子零組件3.05%，0050的電金持股可不只是七成而已，上面我幫大家匡起來，而是九成之多。不過這樣的組合也很正常，因為台積電持續上漲，其他都下殺，最後的結果就是台積電越來越強，如果元大投信沒有進行配置調整的話，那麼接下來0050整體資金重壓超過六成在台積電也很正常，所以市值型ETF並沒有按照持股最新市值比重調整，根據證交所公布的台積電占比大盤是39%，所以頂多買到四成，想提早卡位就讓他佔比到五成就好，怎麼會買到整體資金的六成？多買兩成資金在台積電，如果市場多頭當然很開心，但台積電也不可能一直創新高對吧？別忘記一件事喔，川普正打算對台積電課晶片稅，這是一個黑天鵝，因為你不知道這隻鵝什麼時候起飛。

如果要跟大盤型ETF配置，你就不能無腦找債券ETF，或者直接高股息ETF，甚至ESG為主題的ETF，因為通常這種類型的ETF持股電金成分都相當高，那麼都無法避險，甚至因為持股縮水，配息也會跟著變少，而債券的固定收益則因為基準利率下降而變少，看到殖利率變高也不用太高興，因為那代表債券不斷下殺，變成「領股息、賠價差」，除非遇到極度恐慌行情，資金才會進入債市。

說了這麼多，只是提醒過去那套已經失效，你可以思考一下，過去專業機構的鐵則是不是經常被打臉？什麼公債殖利率死亡交叉，薩姆法則失靈讓薩姆本人也不承認，RSI發明者認為這並非長期有效的指標，當然，那些都是過去，我們也不需要挑戰，因為有時候策略為了發明而發明，都是繞遠路的做白工，尤其投資沒實際賺錢、滿口空談的人，看久了你也會有感覺吧？就是不管花一天或一年去聽他講或者看文章都沒用，花費十年，你的程度也跟現在一樣，那就是無效。

除了股債配置，還要增加避險組合

這幾年大家常常看到，股債同時漲跌，連帶各種資產起伏，你會不會覺得有一件事很奇怪？明明熱錢一直變多，市場也持續在投資，到底是流到哪裡去了？其實這些錢並沒有消失，而是進入避險資產，而股市就有一些避險型態的產業族群，如果你把前面七成電金族群砍掉，稍微觀察一下，佔比排在後面的產業，自然有感，首先我先列出幾個族群例如通信網路、光電、營建、食品，包含先前我發文說過的生技股「2025盤爛看生技股還有效益嗎？藥華藥、順藥值得你關注！」，當你看到盤不好或盤整，除了看一些基本資產變動，也記得去對照這些中小型產業，注意喔我是指「產業」，而不是中小型股，因為台灣中小企業，實際上有大部分都是電金族群相關，否則也很難存活超過五年，所以我們應該配置的是非電金的中小型股，這代表公司不用靠主流產業趨勢，也能自己走出一條獲利的康莊大道，通常活久了，有賺錢了，自然有機會獲得主力青睞，你也不用整天用一筆小錢在那邊猜漲跌，又總是被主力打臉，想想看，主力跟散戶都是對做的，為什麼你進場了，大戶要幫你抬轎？大戶之所以是大戶，就是因為經常殺散戶割韭菜，如果散戶一直贏錢，那大戶就等於一直虧錢，散戶就會變成大戶了，換句話來說，你要具備大戶思維，才能贏錢及避險。

前面已經說了，台灣人有95%都有ETF，既然這是已經確定的事實，那麼避險就有其必要性，如果你願意投資個股的話，可以研究一下產業龍頭，先列出來放在下方：

通信網路：中華電（2412）

光電：大立光（3008）

營建：興富發（2542）

食品：統一（1216）

生技：藥華藥（6446）

如果以ETF基金角度來看，有一些等權重的基金可以考慮，例如兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF（00921）。直接看到最新的持股狀態，明顯跟其他ETF有差異吧？其他類族居然持有52.25%，這代表這些股票族群性太小，通常屬於冷門股，但產業又屬於龍頭，所以00921就到處佈局配置，另外我把產業組合的「非電金」佔比匡出來，包含前面說的大盤避險族群都納入了，而且種類更多，這些避險族群佔比整體資產超過八成，而台積電當然也是產業龍頭之一，但人家遊戲規則就是「等權重」，所以只買3%，並沒有出現像是0050的疑慮，台積電實際佔比加權指數權重四成，卻買到整體資產的六成。

全球資產結構不同，投資就不能只是無腦空手留現金！

最後整理一下思緒，這邊說的風險配置，根據筆者過往投資經驗發現，主力在拉抬市場時，總是不按牌理而出，這樣才能每次都把散戶當作韭菜割，但資金依舊會在股市之中，畢竟股房才是真正長期上漲的資產，所以無論是個股配置或ETF基金配置，這邊的重點都在防範下跌風險，甚至提早卡位主力可能進場拉抬的族群，所以不用看績效，配置這類型的資產是以大資金「無預警流竄」作為出發點，什麼時候上漲？其實也不知道，但如果大盤下跌或者風吹草動，那麼這種避險族群就有機會發揮作用，因此多頭績效的重點依舊是原本大部位，也就是大盤ETF。

你可能也會思考一件事，既然資金都在大盤或電金族群，該殺還是會殺啊，何必配置呢？但有時候進入真正的長期空頭時，這類型的族群反而會吸引主力大戶的避險資金流入，這至少可以緩衝下跌的幅度，讓你投資起來不會這麼心驚膽顫，雖然理性上投資就是要要長期在市場內（筆者也是超過十年都將所有資金放在市場內，獲得豐厚的報酬），但畢竟敢這樣的人還是少數，因此配置不同族群的股票，如果在崩盤還會上漲，至少心會比較安一點，也不會把手上大部位砍光，最後又錯失市場無預警反彈的行情。

再提一個實際案例，川普前一任期漲最多的是科技股，這大家都很清楚，但你知道漲幅第二多是什麼嗎？答案是網通族群相關，網通包含網路、資通訊、資安相關，而台灣龍頭就是中華電，所以川普帶動股市震盪中又維持多頭上漲，網通跟著避險意識而受惠上漲，似乎也不是多奇怪的事情。再說到熱錢變多，當市場有這麼龐大的資金量及負債時，還錢或將資產贖回現金就不是首選，而是考量更具有成長性的資產或績優股，這也是為何冷門股或非電金的特定族群長期也是持續上漲的主因。

而且遇到經濟蕭條，各國政府已經吃到無限撒錢帶來的紅利，已經上癮了，你覺得崩盤走空的時間還會像過往這麼久嗎？既然ETF都無腦投資了，花一點時間來思考投資風險及配置性，也是一種腦力激盪，才不會真的無腦投資到變笨，投資人理論上，應該是越投資要越聰明才是。

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