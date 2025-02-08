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川普揚言對台灣半導體課稅　外媒怒轟：根本胡鬧

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

美國總統川普近日再度提及台灣在晶片市場的主導地位，並透露有意對台灣半導體產品徵收全面關稅。知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）對此發文表示，認為這樣的舉動不僅荒唐，還可能對美國在人工智慧領域的競爭力造成嚴重打擊。

高燦鳴在其個人新聞平台Culpium上指出，台積電在亞利桑那州設立的工廠可能因為美國政府的壓力而被迫分拆，最終可能在紐約證券交易所或那斯達克上市，台積電總部的持股將逐漸減少。他認為，這可能會以某種技術和管理許可協議的形式進行，因為「台積電亞利桑那廠獨自進行尖端製程研發的希望渺茫」。

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高燦鳴強調，目前更緊迫的問題是川普威脅對台灣半導體徵收關稅的現實性。這一威脅可能只是要求台積電在美國增加投資的談判手段，因為美國目前缺乏足夠的實力來取代台灣製造的晶片。

美國國際貿易委員會的數據顯示，過去五年來，台灣對美國的半導體出貨量增加了兩倍，預計到2024年將達到100億美元。令人驚訝的是，模組和部分組裝系統的數量急劇增加，包括GPU和顯示卡在內的產品增長速度是CPU和其他邏輯晶片的兩倍。

高燦鳴指出，輝達的AI GPU實際上並不是以GPU的方式出售，而是以多晶片模組的形式出售，這些細節在進口關稅問題上變得至關重要。美國海關及邊境保護局（CBP）在處理合規問題時，會依據統一關稅表（HTS）代碼徵收關稅。

高燦鳴認為，如果對台積電課稅僅適用於獨立晶片，影響的範圍相對較小。然而，去年從台灣出口到美國的模組和組裝電路板的規模達到560億美元，對這些產品徵收關稅將對美國公司造成最大傷害，因為他們依賴台積電生產最好的晶片。

例如，英特爾即將推出的Ultra Core目前以台積電的3奈米製程生產，屬於獨立晶片關稅代碼HTS 8542。若直接運往美國，100%的關稅會迫使英特爾將價格調漲一倍，從256美元提高到512美元。AMD的情況會更糟，其第四代EPYC資料中心處理器也由台積電製造，若價格翻倍，美國資料中心和雲端服務供應商將為此付出高昂代價。

在這種情況下，英特爾和AMD面臨提高客戶價格或犧牲利潤的選擇。對台積電課徵關稅似乎是一個烏龍，對德州來說更是重傷害，因為德州是川普總統選舉人票的最大來源，也是參議院外交關係委員會成員克魯茲（Ted Cruz）的家鄉。

如果川普進一步將進口關稅擴大到包括GPU、模組等廣泛的半導體類別，那麼結果可能是災難性的。去年，美國購買此類商品的價值達226億美元，未來幾年這一數字將繼續成長。

總而言之，對台積電晶片課徵關稅並沒有意義，這樣的關稅甚至不會對台積電產生太大的影響。最大的受害者將是甲骨文董事長埃里森（Larry Ellison）、OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）及軟銀創辦人孫正義，他們承諾在四年內向人工智慧基礎設施投資5000億美元。

高燦鳴總結道，川普對台灣晶片徵收100%關稅的計劃，其實就是一場「胡鬧，然後發現事實」的鬧劇。如果川普真的這麼做，將對美國在AI競賽中的領先地位造成災難性影響。他認為，川普真正的目的是希望台積電在美國進行更多投資。

關鍵字： 川普台積電

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