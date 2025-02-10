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理財周刊／SEEK DEEP深挖好股

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／張興華　圖／理財周刊

DeepSeek與關稅大戰打亂新春開紅盤行情，但也提供更好的投資布局機會，趁市場氛圍還沉浸在兩大利空不確定因素中，冷靜挖掘低基期的蒙塵明珠。

台股龍年封關後經歷春節假期共計11日休市，期間位於中國杭州一家人工智慧新創公司─DeepSeek(深度求索)，以約560萬美元代價(成本僅占OpenAI GPT-4的5%)打造出的人工智慧DeepSeek-R1模型，震驚全球AI科技業，不僅一度打趴AI巨頭輝達股價，更重創美國股市，就連2月3日台股新春開紅盤也受到波及加權指數重挫830點作收。

DeepSeek衝擊效應屬短期現象

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橫空出世DeepSeek-R1模型，在全球市場掀起熱潮，並在中國與美國的蘋果App Store免費提供下載，且下載榜上更超越ChatGPT奪冠。探究DeepSeek-R1模型為AI科技業造成的震撼與驚奇，不單僅是造成美國科技股市值一度蒸發1兆美元的影響而已，而是撼動AI科技巨擘為了建構更趨完善的AI模型，在運算與訓練基礎上動輒投入數千億美元，且高不可攀比的資本支出神話。

理周投研部指出，雖然外界對DeepSeek-R1模型出世的看法，有抄襲OpenAI模型的嫌疑，功能未臻完善無法與大型雲端服務供應商使用的模型相比擬，但對於AI模型一般化、平價化及普及化，則是深具貢獻意義。未來對於AI模型需求也不再是遙不可及的頂級配備，一般企業亦可以選擇符合企業自身所需的AI模型進行升級使用，更擴大了AI的市場應用範圍，對於AI模型的源頭GPU的需求，也是有增無減，可謂是創造供、需及應用等三方互利共贏的局面。

而這部分從台股與美股的反應表現亦可以看出，台股2月3日經歷了一日補跌修正走勢後，2月4日加權指數與AI概念族群股等都已呈現止跌回穩現象，顯見DeepSeek效應屬短期現象，且為市場先前對DeepSeek-R1模型解讀錯誤所致。

AI PC與邊緣AI將加速發展

理周投研部表示，DeepSeek-R1模型推出後產生的效應，於美股已持續一周以上，市場的反應已漸趨理性看待，綜合國內外專業機構、券商及業者的看法，皆認為功能一般且平價的AI模型推出，有助於AI應用周邊商品推動及普及化，對於AI模型的需求就如同手機與汽車一般，會走向高級、專業與一般的兩極化，並且未來將視需求選擇符合自身所需功能，選擇最適合的功能服務即可。因此，DeepSeek-R1模型推出，不僅改變市場的價格結構，亦推動AI技術創新和應用發展，對整體產業產生深遠影響。

誠如英特爾前執行長季辛格所說，「運算會遵行氣體定律(Gas Law)，成本一旦大幅降低，市場隨之擴大。市場多誤解DeepSeek，實際上它讓AI的部署更普及化」。微軟執行長納德拉表示，隨著AI變得更有效率且更容易取得，我們會見到AI的運用加速成長，並轉化為我們想像不到的商品。而降低AI運算成本，將加速AI使用普及化，並催生出新的AI應用，對美國經濟及大型科技公司都是好事，輝達自然也是受益者。


※精彩全文，詳見《理財周刊》1276期，2025.02.07出刊。


圖片來源：Pixabay

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關鍵字： 理財周刊DeepSeekAI股市

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