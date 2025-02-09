航運業補班日補班嗎？　提早下班、兩成五值班、鼓勵特休都有

▲華岡集團鼓勵員工補班日安排特休，但是多數員工還是選擇到班。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

航運業是非常國際性的行業，全球業務24小時在運行，我國採取彈性放假政策，為了給連續假出現較多補班日，但是補班日海外的公司與往來的企業沒上班，如何補班估計讓不少公司領導傷腦筋，在亞洲-美國航線攬貨量名列全球第15的華夏國際，補班日讓員工在下午3點下班；萬泰物流 僅安排四分之一員工上班；華岡集團則鼓勵員工在補班日排特休。

華岡集團有自己的船公司，也做船務代理、海空運承攬、海運快遞、物流與貨櫃拖車等，全球約1200名員工，台灣約500名員工；華岡集團創辦人洪清潭表示，補班日因為國外不上班，工作量少很多，集團按政府規定照常上班，但鼓勵員工在補班日安排特休，自己也帶頭請特休，但完全尊重員工自由意願。

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華夏董事長董兆麟指出，補班日國外都沒上班，也看不到郵電，確實沒太多事可做，就讓大家提早在下午三點下班。

萬泰物流集團全球約2千名員工，台灣約600名員工，在補班日，公司僅安排四分之一員工上班，有上班的員工可以另外找時間補休。

陽明海運高階表示，公司一切按政府規定，補班日都是正常上班，像歐美的聖誕節與新年休長假，台灣沒有，也是照常作業，只是公司業務24小時在運行，有需要配合國外時間工作的時候，相關部門或人員工作時間就會做出調整。

中菲行、台驊、捷迅上市櫃攬貨公司補班日都照常上班。台驊一名員工表示，要做的事情很多，補班日一樣很忙。

外商公司呢？台灣赫伯羅德公司表示，德國人很守規矩的，都是按各國政府規定做，補班日照常上班，不過經過疫情，總公司發現員工在家上班可以節省交通時間，工作效率不受影響，現在全球員工每周都可以有兩天在家上班，這項政策特別受女性員工歡迎，但是公司高階主管基本上都還是天天進公司的。