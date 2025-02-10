打詐！國泰世華銀金融卡約定轉帳對半砍剩10組　3／29起生效

▲國泰世華銀分行外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

銀行打詐動作一波波，國泰世華銀去年12月中才將金融卡約定轉帳組數降至20組，近期又再度出手調整約定帳號組數上限，每個理財帳戶約定轉帳由現行50組降至20組，金融卡約定轉帳上限由目前的20組對半砍至10組，預定3月29日起陸續生效。

國泰世華銀表示，各通路陸續調整約定轉入帳號服務的生效日略有不同，CUBE App、CUBE網銀預定3月29日開始生效，臨櫃設定約定轉帳組數上限的生效日落在3月31日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依照國泰世華銀公告，這波台、外幣約定轉帳不論轉出或轉入都會受限，其中理財帳號常用通路為CUBE 網銀、CUBE App、電話銀行、ATM；金融卡約定轉帳主要會受到影響的通路則是ATM。

目前國泰世華銀現行規定，銀行台幣帳戶轉帳無金額上限；跨行轉帳限額單筆最高限額200萬元，單日轉帳限額為300萬元。

銀行業為了打詐動作一波波，除了國泰世華銀行以外，兆豐銀去年底就調整網銀台幣約定轉帳組數上限為30組，相較之下國泰世華銀這波調整用戶會相當有感。

不過，國泰世華銀這波調整仍不是業界最嚴，中國信託去年12月中旬起規定，若在中國信託僅單持數位帳戶，網路銀行、行動銀行及金融卡可設定約定轉入帳號以5組為限。且於開戶日起算經180日（不含）後，才能透過ATM、網路ATM重新申請網銀、OTP及設備認證等密碼。