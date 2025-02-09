ATM領百鈔「有奇異筆字跡」她付錢慘被退！內行曝：1狀況才違法

▲不少人會在鈔票上寫字。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

貨幣流通難免會拿到做有「記號」的鈔票，一名網友表示，在ATM領完錢後，拿著鈔票去領貨，卻被機器退鈔，仔細一看才發現，百元鈔票正面，被黑色奇異筆寫上「卡門實況加油！」讓她傻眼直呼「這算是毀損國幣吧！」貼文掀起網友討論。

原PO在Dcard發文，「可以不要在鈔票上亂寫字嗎？」在ATM領到一張百元鈔票，當她去蝦皮自助機器領貨時，鈔票竟然被退回，她仔細一看，才發現鈔票上竟然有寫字，而且還是用黑色奇異筆寫上，「這算是毀損國幣吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鈔票被機器退回。（圖／翻攝自Dcard）



貼文曝光，掀起網友討論，「超煩，這種我都拿去加值」、「一般抽獎什麼的，至少會用鉛筆寫吧，直接馬克筆寫算毀損國幣了」、「身為服務業，我收到超多上面寫字的，還有寫名字的」、「上次還拿到一張百元鈔票，上面蓋有台中某家夜店的廣告印章，夠沒水準的」、「法律上來說，塗鴉字體未影響鈔票辨識，確實不算毀損國幣，所以確實是還能使用，但如果我拿到這樣的鈔票，還是會很不爽」。

還有行員留言指出，「身為在台銀工作的我，甚至收到過把孫中山臉塗鴉，然後寫共匪快滾出台灣，蠻好笑，但真的不要亂塗鈔票啦」。

鈔票上到底能不能寫字？根據「妨害國幣懲治條例」第5條，「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金。」只有在故意毀損鈔票，導致無法正常使用的情況下，才會構成違法行為，即使鈔票上有寫字，只要這張鈔票仍然能被辨認為真鈔，並且可以用來進行交易，就不會有問題。