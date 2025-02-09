快訊／大樂透連7槓「下期飆3.2億」　11位幸運兒獨得百萬紅包

▲大樂透連7槓，下期頭獎上看3.2億。（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

大樂透9日邁入連7槓，預計下期頭獎上看3.2億元。春節加碼百萬大紅包今晚開出12組，其中11人獨得百萬，春節大紅包送出25組，其中20人抱走10萬元。

台彩9日晚間開出114000023期大樂透，獎號由小到大依序為04、06、13、14、22、25，特別號35。

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春節大紅包獎號則為10、19、23、29、30、33、40、43、49，小紅包獎號01。

根據最新開獎結果，100萬元的春節大紅包共開出12組，其中有11組一注獨得100萬元，1組由2注均分，每注各得50萬元，合計中獎注數13注。10萬元的春節小紅包共開出25組，其中20組一注獨得10萬元，5組由2注均分，每注獎金5萬元，合計中獎注數30注。

大樂透的春節加碼活動自1/24起實施至2/12元宵節，連續20天每天都開獎，截至8日晚間，100萬元春節大紅包已送出368組，10萬元的春節小紅包送出563組，分別剩下112組和237組，明天（2/10）大樂透頭獎上看2.8億元，也將繼續加開春節大小紅包獎號。

1/24至2/12加碼期間，買一張大樂透可以對三種獎項，選號對中當期9個春節大紅包獎號的任6個，即對中「春節大紅包」，每組獎金100萬元；如對中當期9個春節大紅包獎號的任5個，又對中春節小紅包獎號，即對中「春節小紅包」，每組獎金10萬元。