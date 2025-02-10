史上最大股災在今年！《富爸爸》示警百萬人失業　AI才是真學位

▲《富爸爸》示警史上最大股災在今年。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

以《富爸爸．窮爸爸》一書聞名的財經作家羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）在個人社群平台「X」上預測，2025年史上最大股災即將來臨，預估全球將有百萬人失業，世界可能正在進入另一場「大蕭條」，沒有接受過金融教育的人會是輸家，他認為，「AI才是真的學歷」，在此環境下，現有大學學位將是假的金融學歷。

羅伯特．清崎表示，在金融危機中，他的著作與他所創建的理財桌遊「現金流遊戲」都賣得不錯，因為人們意識到他們需要加強金融教育。

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羅伯特．清崎建議，民眾應該投資黃金、白銀和比特幣，在經濟崩潰時，房地產可能會表現良好，因為價格暴跌，房屋變得可以負擔得起，但他認為「最糟糕的房地產將是辦公大樓和小型零售商店。」

對於有意以折扣價購買房產的投資人，羅伯特清崎建議在購買房地產之前，可先閱讀Ken McElroy有關投資房地產的著作。

羅伯特清崎相信，這場大蕭條將為投資人帶來致富的絕佳機會，但他提醒投資人仍需提升自己的財務知識。那些對財務毫無概念的人，將成為這場風暴中的最大輸家。

羅伯特清崎引用富爸爸的話示警投資人，「我的銀行家從未向我索取成績單或平均績點。我的銀行家想查看我的財務報表…因為我的財務報表就是我長大後的成績單」。

