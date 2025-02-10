家登1月營收3.9億元　台日韓歐美四大區訂單看到年底

▲家登董事長邱銘乾。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

半導體設備大廠家登精密（3680）今（10）日公佈 2024年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣 3.9億元。

家登本月適逢過年，出貨天數少，另外子公司家碩設備配合客戶驗證進度調整，認列進度遞延，可望 Q1 完成驗收挹注營收。家登全年營運動能仍續強，開工後在最短時間內將產能開至滿載，預先備貨，滿足客戶訂單需求，Q1 奠定穩健基礎，逐步開出亮眼營收，2025年有信心再創優異成續單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望今年整體營運規劃，家登表示，台灣區域穩定成長，大中華市場晶圓和光罩傳載解決方案是集團區域營收第二大主力成長動能，家登晶圓載具搶佔新廠 baseline，在舊廠亦快速攻占美、日競爭對手市佔，訂單能見度直透年底，今年挑戰 50%以上成長率。

另外，日韓地區亦有重大突破，家登 FOUP 有機會通過韓系大客戶驗證，今年逐步貢獻營收，日本在先進製程領域有所追趕，帶動 EUV Pod 新需求；歐美地區 EUV先進製程、先進封裝載具需求是另一股成長動能，家登站穩領導者地位，預期 CoWoS 系列載具將逐步發酵，家登將挾領先及市場訂價優勢，再度創造營收新高峰。

家登表示，公司持續投入研發及資源，秉持著：站在未來看現在的精神，不斷深化半導體領域並開拓核心技術延伸之高毛利產業，即使面對半導體產業景氣波動或是全球局勢不穩定，家登在包含生產人力、物力等資源隨時做好準備，挑戰 2025營收高峰。