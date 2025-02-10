▲大車隊1月因春節長假乘客變少，但因司機總數持續增長，營收仍有年成長。（圖／台灣大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊（2640）2025年1月份合併營收為2.83億元，年增2.35%，月減3.08%，出現月減主要是因1月春節長假長達9天，影響計程車搭乘趟次。

大車隊表示，1月份營收年增2.35%，除因司機總數持續增長、擴大市佔率致使小黃與多元計程車派遣任務同步上揚之外，生活媒合服務的居家清潔與酒後代駕、衣物洗滌等各項民生需求媒合數量亦持續走揚。55688集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數28,000人以上，市占率達30%，同時55688 App用戶數規模達720萬以上。

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55688 App去年12月推出「找專家」、「機場接送」、「即時快遞」及三大重點功能，即獲得用戶廣大迴響。與上月相比，「找專家」服務量成長超過300%，其中，最受歡迎前三名分別為：按摩服務、代收垃圾及搬家；「機場接送」服務量成長超過120%；「即時快遞」服務量成長 500%。而服務量的顯著成長不僅展現用戶對 55688 App 的高度肯定，更凸顯數位生活時代下，消費者對快速、便利與專業服務的殷切需求。

55688台灣大車隊再度榮獲台北市2024金輪獎最高殊榮「特優獎」，並締造業界唯一的五連霸紀錄，在台南市更是連續11年獲得「計程車服務品質評鑑優等獎」，同時有2位司機榮獲「優良駕駛獎」。此外，台中市也有2位司機因擔任協助偏鄉載運服務的「小黃公車」，榮獲金運獎「偏鄉優良駕駛獎」，這項殊榮不僅肯定在台北市的卓越服務品質，更彰顯在全國各地的優異表現及社會公益的積極投入。

為呼籲所有計程車司機注重口腔清潔，於農曆年前舉辦免費口腔健檢及衛教活動，共有180名司機參與。而台灣計程車駕駛暖心協會也與生活大管家攜手合作，為經濟狀況較為困難的司機隊員，提供免費居家環境整理服務，讓他們以整潔舒適的空間迎接新年。

為持續關懷司機隊員的健康，今年起將與馬偕醫院合作，每月定期派駐醫療團隊至濱江場區，提供免費健康諮詢服務，幫助司機即早掌握健康狀況，預防潛在疾病風險。此外，也將舉辦4場健康講座，針對司機長時間久坐、肌少症等常見健康風險，邀請專業醫師提供正確的預防對策，幫助司機在辛勤行車的同時，也能維持良好的健康狀態。

55688集團今年提供的各項優包括：

一、55688潔衣家：2月潔衣家超商送洗，平日下單輸入序號B585511享85折優惠, 假日下單輸入序號B595821享95折優惠；到府收送下單輸入序號HB5811也有8件998元的超省好康。

二、55688代駕：新客招募中！即日起，新客於55688 APP輸入限定優惠碼【NEW2025】，即可獲得首趟10公里免費(等同$440代駕金)；數量有限送完為止。

三、55688生活大管家：55688APP點選「找專家」輸入優惠代【QZXZTU】即可獲得，免費加贈居家清潔1小時。

四、全球快遞：全台皆可寄送，專人上門收件！雙北地區最快當日送達，120元起輕鬆搞定。

五、55688保修：「55688愛車守護迎新春」即日起至2月底，愛車保養換油1,220元起，固特異輪胎一組(四條)$9,000元起，凡進廠消費不限金額贈送車室O3臭氧殺菌服務乙次，以及麥當勞得來速VIP卡一枚，當月壽星或給予五星好評讚贈送精美小物，數量有限送完為止。

六、55688商城：「金蛇迎春送好禮」即日起至2月13日，於55688商城購買搭車金福袋再送抽萬元好禮。