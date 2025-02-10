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統一超1月營收305億元創單月新高　全家年增6.33％同期新高

▲統一超。（圖／記者廖婕妤攝）

▲統一超。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

超商雙雄1月營收亮眼，受惠春節出遊人潮、年節採買、冷氣團低溫等助攻，統一超（2912）單月營收達305.73億元創單月新高，全家（5903）則為88.67億元，月增0.76％、年增6.33％，寫同期新高。

統一超（2912）1月合併營收為305.73億元，年增9.61%，創下單月歷史新高，主要是受惠年節採買、春節連續假期返鄉出遊、冷氣團低溫等消費需求，，推升本業營收成長強勁，轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工等均積極向上，挹注整體營收成長。

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統一超表示，台灣7-ELEVEN把握春節連假走春出遊與團聚商機，強化飲料、零食、伴手禮備貨量，並持續深耕咖啡與茶飲三大品牌，並依節令串聯OPENPOINT行動隨時取優惠驅動業績成長；獨家現做冰品品牌「雪淋霜」霜淇淋、「思樂冰」祭出新口味搶攻年輕世代味蕾，攜手Just Gold鎮金店及可口可樂跨界合作，持續帶動飲料等相關業績成長近2成。

邁入2月，統一超指出，台灣7-ELEVEN掌握年後開工開學、補班、元宵節、情人節、228假期等節慶節令商機、月底棒球賽事熱潮，線上線下將持續提供豐富優質的商品服務體驗，架構超越顧客期待的生活型服務平台。

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）

▲全家。（圖／記者廖婕妤攝）

全家（5903）1月合併營收為88.67億元，月增0.76％、年增6.33％，主要受惠店數成長，掌握春節應景氛圍、溫降抗寒所推出多元商組及主題聯促活動奏效，以及9天年假效應，因而促動泛鮮食、一般商品業績皆成長。

全家表示，1月整體消費市場進入春節氛圍，應景商品如禮盒、福袋等買氣上揚，其中在企業採購需求、年節走春拜年需求浮現下，禮盒業績翻倍成長；掌握年前居家掃除商機，推出FMC自有品牌日用品及清潔商品促銷優惠，家庭雜貨商品成長超過2成；冷氣團一波波，FMC發熱衣銷售暢旺，帶動紡織商品成長超過5成；數位渠道APP生鮮平台「食食購」推出星耀年菜系列、電商平台「全家行動購」年貨零食專區業績同步成長，帶動線上線下一般商品業績成長近1成。

展望2月整體營運，春節後迎來開學開工需求，將因應陸續推出多種早餐與鮮食，並有元宵節、情人節等促銷活動助攻，皆可望有助業績向上。

關鍵字： 超商營收春節全家統一超

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