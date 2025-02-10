快訊／台積電元月營收開獎！ 首認地震損失逾53億

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 1 月營收報告。台積電2025 年 1 月合併營收約為新台幣 2932 億 8800 萬元，較上月增加了 5.4%，較去年同期增加了 35.9%。

寒假春節旅遊旺 星宇、台灣虎航1月營收寫單月新高

台灣虎航（6757）、星宇航空（2646）今公告1月營收，受惠春節連假與寒假旺季，台灣虎航單月營收年增逾3成、星宇航空年增逾7成，兩者都創下單月歷史新高。

漢來美食1月營收年增4成「寫單月新高」 全年拚展店12家

漢來美食（1268）公告1月營收，受惠春節9天連假聚餐需求高，單月合併營收為7.82億元，月增36.3%、年增40.73%，單月業績再創歷史新高。展望今年，預計全台將展店12家，屆時全台總店數會增加到60家。

台積電赴美開董事會 陸行之：技術入股英特爾換免死金牌對股東最好

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，台積電要赴美開董事會，不知道是什麼概念，甚至傳出要技術轉移英特爾來換免死金牌，但他認為，目前技術入股對台積電現有股東最好，但期待這些不要全部發生。

川普關稅成利多！大成鋼亮燈爆量 中鋼勁揚逾2%

美國總統川普擬對進口到美國的所有鋼鐵、鋁製品加徵25%關稅，市場解讀改善2025鋼鐵產業市況，激勵今（10）日鋼鐵股漲勢，大成鋼（2027）、聚亨（2022）、新鋼（2032）、海光（2038）、燁興（2007）、第一銅（2009）等6檔強勢鎖定漲停，中鋼（2002）勁揚逾2%，股市專家指出，洛杉磯大火、俄烏戰爭可能停火，將帶來重建商機，加上2028年奧運建設商機等題材助攻，類股挾有利因素強彈。

曾文水庫「枯水期滿庫」破紀錄 經部宣告一期稻作供水沒問題

經濟部今（10）日指出，台灣最大容量的曾文水庫，不僅在枯水期破紀錄仍滿庫，而且已滿水位超過半年了。

台銀黃金存摺刷3051元天價 10公克抱1年賺逾萬元

受到美國總統川普關稅戰與宣誓壓低公債殖利率、中國人民銀行（市場戲稱央媽）連續3個月增加黃金儲備等利多消息影響，國際金價持續走揚，台銀黃金存摺今（10）日上午10點半賣出報價來到每公克3051元，再刷歷史新高，去年砸約2萬元買進10公克黃金存摺，若抱到今天高點賣出，估可賺逾萬元。

川普擬對台晶片課100％關稅 經部次長江文若11日赴美溝通

美國總統川普關稅戰不斷出手，傳出將對台灣晶片課徵關稅，經濟部長郭智輝日前表示，將派新任次長江文若及產發署副署長陳佩利赴華府與川普團隊溝通，根據規劃，將於11日啟程，希望能有好結果。

為閃禁運令 台積電美國廠可能再擴大規模

近期中系IC設計業者接到台積電通知，自1月31日起，16奈米及以下製程相關產品若未經BIS（美國商務部工業安全局）白名單中的第三方封裝廠進行封裝，且台積電也未接獲封裝廠認證的簽署副本，將會暫停出貨，藉此確保符合國際規範。

統一超1月營收305億元創單月新高 全家年增6.33％同期新高

超商雙雄1月營收亮眼，受惠春節出遊人潮、年節採買、冷氣團低溫等助攻，統一超（2912）單月營收達305.73億元創單月新高，全家（5903）則為88.67億元，月增0.76％、年增6.33％，寫同期新高。