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每10間待售只有2間　蘆洲房仲指1產品「最搶手、最保值」

▲▼ 蘆洲房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲蘆洲新案稀缺，去年出現8字頭成交，引發熱議。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

蘆洲新案稀缺，去年出現8字頭成交，引發熱議。在地房仲表示，蘆洲2房大樓物件非常稀缺，綜觀全市場待售，每10間大約只有2間，因此特別搶手。他觀察，央行打房後，蘆洲房價出現3~5%修正，正是自住買方進場的好時機。

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新北蘆洲2024年新案出現8字頭交易，成為新北市房產新聞焦點。永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店東林昱樹表示，由於蘆洲開發飽和，新案供給稀缺，尤其小坪數、低總價產品，因此新案一推出就容易出現新高價。

林昱樹觀察，綜觀蘆洲整個中古市場，每10間待售物件中，大概只有2間是2房大樓物件，供給相當稀缺，也反映出抗跌保值。價格方面，每坪均價又比隔壁的三重便宜3~5萬元，指名度高，尤其捷運站周邊的物件。

林昱樹表示，在去年9月央行打炒房後，雖然蘆洲整體待售量仍不多，但屋主已比較鬆動，房價出現3~5%修正，這正是自住買方進場議價的好時機，且蘆洲未來還有銀河灣計畫，待大片農地重劃區，將帶領蘆洲房市進入新領域，未來增值性可期。

至於蘆洲的買盤結構，林昱樹指出，除了三蘆在地的首購、換屋族之外，還有不少來自北市的外溢買盤，主要鎖定鄰近重陽橋的集賢路商圈以及捷運站周圍的物件。

▲▼ 蘆洲房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲不少北市外溢客群選在蘆洲的捷運站周圍買房。（圖／永慶不動產提供）

林昱樹介紹，目前蘆洲有3大購屋熱區，首先是南港子重劃區，道路筆直、寬敞，居住環境舒適，且生活機能佳，離捷運站又不遠，步行約5~15分鐘皆可抵達，該區屋齡18~20中古屋3房成交單價落在60~65，靠近捷運站社區可達65~67萬元，而最搶手的2房則有7字頭行情。

第二是長安街商圈，該區發展較早，生活機能佳，以屋齡28~35年的中古大樓為主，成交單價行情落在45~50萬元。第三是集賢路商圈，屋齡15~20年中古屋成交單價約65~68萬元左右。

▲▼ 蘆洲房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店東林昱樹。（圖／永慶不動產提供）

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關鍵字： 永慶區域房市永慶房市訊息永慶蘆洲房價2房8字頭

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