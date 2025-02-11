問GPT「如何月薪100萬？」　他見5方式笑了：OnlyFans真的賺

▲人人都希望有份高薪的工作。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人選擇職業時，都希望能拚高薪，就有網友詢問ChatGPT機器人，有什麼職業可以達到月薪100萬元的條件，得到4個答案，分別是選擇高薪職業、創業、投資、高端自由職業，其中創業的內容提到，成為成人平台OnlyFans創作者，對此，原PO笑喊「ChatGPT竟然也覺得OnlyFans很好賺」。

有網友在Dcard發文，「問ChatGPT怎麼月薪100萬，年薪1200萬」，得到的5種答案，第一個是高薪職業，醫生（專科醫生、牙醫、醫美診所）、律師（頂級事務所或自開事務所）、金融業（基金經理、對沖基金、投行高管）、科技高管（FAANG、台積電、聯發科等科技公司 CTO、資深架構師）、頂尖工程師（Google、Apple、AI 領域的高薪技術專家）。

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第二種是創業與商業模式，分為3大項，第一項是經營電商、自媒體，販售高毛利商品，例如奢侈品、醫美用品，或是經營YouTube、TikTok、Podcast、OnlyFans，賺取廣告收入、會員訂閱、付費訂閱。第二項是科技創業，例如開發AI代理系統、軟體訂閱服務等等。第三項則是經營餐飲品牌。

第三種是投資，如果有一定資本，可以透過投資來達到月收入100萬元。第四種是高端自由職業，包括企業顧問、高端課程講師、高級接案工作、私人教練。不過，ChatGPT指出，單靠一份工作達到100萬月收很難，通常都是綜合多項收入來源，本業加上副業、被動收入，就有機會達到月薪百萬。

貼文曝光，掀起網友討論，「還少了一個，詐騙」、「數據顯示，OnlyFans確實好賺，員工平均產值比Google還高，一線賣影片的，一年百萬到千萬美金」、「肯定是Onlyfans，我就看過有漂亮的20出頭女有夠敢，露臉全裸什麼的樣樣來，這年代真的笑貧不笑娼，有夠荒唐」、「投胎吧，投好胎可能是好選擇」、「賺錢的行業都寫在刑法裡了」。