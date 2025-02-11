LINE Pay強漲逾4%　盤中衝破900元刷上市來新高

▲LINE Pay支付示意圖。（圖／LINE Pay提供）

記者巫彩蓮／台北報導

支付股王LINE Pay（連加網路，7722）公布2025年1月營收達6.23億元，月增0.97%，年增23.5%，再創單月營收歷史新高紀錄，LINE Pay用戶數也於1月突破1300萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，預期廣大的用戶基礎將持續帶動整體交易規模成長，激勵今（11）日股價開高走高，突破900元，來到905元創下上市以來新高。

日前LINE Pay公布，2024年第四季營收17.66億元，年增3成，稅後淨利為1.68億元，年增44.83%，單季每股稅後純益2.68元，年增38.89%，去年營收達62.96億元，稅後純益為6.47億元，每股稅後純益高達10.67元，賺逾一個股本，3大業績數據皆刷史上新高。

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LINE Pay表示，隨著用戶基礎持續擴大，亦持續深化台灣消費市場，包括提供「天天領券」、「週週領券」、「天天賺點」等活動，讓用戶在全台指定生活消費等各式通路都可以領優惠券享折扣，或是消費享LINE POINTS回饋；隨著市場需求不斷提升，也將持續強化商戶服務，透過提供優惠活動、優化各項服務與引流海外遊客在台使用LINE Pay等，協助合作商店提高交易量。

