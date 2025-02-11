星宇航空6／2起直飛安大略　佈局北美第4個航點

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）北美新航點再加一，今（11）日宣布將於6／2起開闢台北-加州安大略航線，為星宇北美航網的第4個航點，以Airbus新世代客機A350執飛，提供共306個座位，包含頭等艙4個，商務艙26個、豪華經濟艙36個，經濟艙240個，開航初期每周4班。

星宇航空執行長翟健華表示，安大略為星宇今年新開闢的北美航點，雖臨近洛杉磯國際機場，但具有通關快速、周遭交通不壅塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，配合星宇密集的東南亞航網，有望吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。

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翟健華指出，星宇航空目前每周10班飛往洛杉磯國際機場，旅客可以自由搭配安大略航線選擇不同點進出行程，讓旅程安排更加彈性多元，星宇航空亦將持續佈局北美航網，深耕轉機市場。

星宇航空美國航線目前每周10班往返台北-洛杉磯、每日1班往返台北-舊金山，西雅圖航線自3／1起將增班為每日飛航；6／2開航安大略後，旅客將能更便利經台北轉機，往返北美及越南、泰國、菲律賓、新加坡等各大亞洲主要城市。

星宇航空第7及第8架A350已於去年底交機，機隊數達26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350。