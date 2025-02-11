川普關稅威脅　金融時報：台積電可能讓先進封裝赴美

▲台積電（TSMC）。（圖／ETtoday資料照）



文／中央社

台灣經濟部次長江文若今天抵華府。巧合的是，台積電董事會首度移師美國召開。江文若與美方官員會談目的與台積電董事會主軸類似：將美國總統川普加徵關稅計畫的威脅降到最低。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，川普熱衷於興築貿易壁壘，世界各國政府與企業忙於因應。不過針對這個議題，幾乎沒有像台灣及台積電那樣利害攸關的。

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川普曾表明，他不會像前總統拜登一樣，為了讓企業遷回美國而補助數十億美元，並稱外國晶片製造商「需要的不是錢，而是誘因。這個誘因就是，他們不會願意支付25%、50%，甚至100%關稅」。

川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）立場同樣令台灣及台積電很不放心。他上個月在任命聽證會中表示，台積電「利用」美國奪走晶片生產，「我們太依賴台灣，我們必須讓…生產在美國」。

這種情緒正中台灣缺乏安全感的要害。台積電在全球尖端晶片生產的領導地位被認為不僅確保台灣對美國的重要性，也確保華府力挺台灣對抗中國併吞威脅。

科技產業專家表示，華府可能以關稅逼迫台積電將多數業務移往美國的想法不實際，植基在對晶片產業無知的基礎之上。

亞洲私人投資機構TriOrient Investments副總裁奈斯泰德（Dan Nystedt）說，儘管去年台積電約70%營收來自北美，但「（直接）出口到美國的晶片屈指可數…多數會先運到中國、印度等地，置入iPhone和伺服器內，然後再運到美國」。

川普作法也令台灣半導體產業不安。台灣晶片設計龍頭聯發科執行長蔡力行上週向投資人表示，公司正就美國關稅可能影響在進行模擬，但其衝擊「非常難以預測」。

台積電管理層面臨著必須兼顧各方的微妙權衡，一方面必須說服川普履行拜登政府的補貼承諾，使其亞利桑那州投資計畫可行，與此同時，台積電高層認為，將過多生產遷往美國將削弱其商業模式，而且在台灣政治難度太高。

台積電經理人認為，無論是將研發部門遷至美國，還是在美國設立平行研發機構，都不是選項。

分析人士指出，作為折衷，台積電可能加速先進製程移到亞利桑那州廠的進度，也可能承諾擴大投資。

台積電位在亞利桑那州的首座晶圓廠正在量產4奈米晶片，比台灣量產的最先進製程落後1代。台積電已經承諾2028年將2奈米製程轉移到美國，約比台灣開始生產的時間晚兩年，並計劃於2030年前讓亞利桑那州第3座晶圓廠上線。

知情人士表示，台積電董事會也可能決定在美國建置先進封裝產能，這是生產最先進晶片的重要製程階段，台積電目前仍留在台灣。

這一方面將會加碼台積電對美國的承諾，台灣作為台積電全球晶片製造核心的地位也得以維持。

觀察人士認為，台積電美國客戶必須協助說服華府，強調這些作法足以證明擱置半導體關稅具有正當性。奈斯泰德說：「（晶片關稅將使）蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）和其他晶片設計業者首當其衝。」