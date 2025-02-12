▲全球人壽攜手彰銀 推出保險商品語音說明功能。（圖／全球人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球人壽攜手彰銀推出保險商品語音說明功能，透過數位技術將保險商品DM的重點內容語音化，當客戶掃描DM上的QR Code後，即可透過語音說明的方式清楚了解全保險商品內容，讓保險資訊的傳遞更直觀、更便利，有助民眾更容易理解傳遞的內容，促進普惠金融的實現。

數位化時代的來臨改變了客戶與金融服務之間的互動方式。全球人壽為滿足客戶多元需求近期攜手彰銀進行跨產業合作，整合保險與銀行資源，透過語音化的保險商品說明功能，讓客戶即使在不方便閱讀或需要更快速理解的情況下，也能輕鬆掌握商品資訊，提升資訊取得的便利性與精準性。



彰銀表示，此次與全球人壽的合作，充分展現了銀行與保險業之間的深度協作。透過語音化服務，不僅能協助客戶快速掌握保險商品的核心資訊，還能有效提升金融服務的友善性與普及性，特別是對於視力不便的客群更是一項貼心的設計。



全球人壽此次與彰銀合作推廣的商品為『全球人壽金美美利多利率變動型美元還本終身保險(定額給付型)』，商品特色為美元收付、每年領取生存還本金及透過宣告利率機制，每年計算增值回饋分享金，繳費年期為2年期、4年期、6年期，未來兩家金融機構推出更多創新的數位服務，打造全方位且便利的金融保險服務體驗。

