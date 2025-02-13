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蘋果發展「機器人」有眉目！　郭明錤：人形、非人形都研究

▲▼消息人士說，蘋果與騰訊和字節跳動的討論，還處於初期的階段。由於談判未公開，他們婉拒透露姓名。（圖／路透）

▲蘋果公司著手研究機器人，分析師郭明錤指人形、非人形皆有研究，目前仍處於概念驗證階段。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

擁「地表最強蘋果分析師」外號的天風證券分析師郭明錤在個人X平台上指出，美國科技大廠「蘋果（Apple）」正在研究人形與非人形機器人，目前這些產品仍處於內部的概念驗證（POC）階段。

郭明錤指出，當業界還在爭論人形和非人形設計何者能勝出時，供應鏈研究指出，Apple更重視的是使用者如何與機器人建立認知互動，而非外觀設計是否人形，這也意味著感測硬體和軟體技術將扮演核心關鍵。

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從POC階段到正式開案所需時間視情況而定。根據目前進度和一般產品開發週期來看，Apple的機器人要量產可能要等到2028年或更晚才會開始。

郭明錤表示，最值得注意的是，重視保密的Apple反常地在POC早期階段就公開分享了部分機器人研究成果，這可能是為了吸引人才。

在Apple產品開發相關討論中，人們常聽到如NPI、EVT和MP等開發階段，而POC則較少人提及。

郭明錤指出，POC是Apple在正式開案前，用於驗證產品構想和核心技術是否可行之階段。Apple傳聞中的可摺疊手機目前就是正處於POC階段。不過，也有許多專案的開發在POC階段就停止，Apple Car就是一個最著名的例子。

關鍵字： 蘋果機器人天風分析師科技POC

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