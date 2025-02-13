新住民將納入就服法特定就業對象　雇主聘僱每月領1.1萬元

▲新住民。（示意圖／花蓮縣政府提供）



記者廖婕妤／台北報導

台灣新住民人口已突破60萬人，勞動部近日預告，要把取得居留權的新住民納入《就業服務法》第24條特定對象，納入之後，雇主聘僱新住民每月可望領1.1萬元，求職者也可請領臨時工作津貼等相關補助。

勞動部2／10公告，為落實保障新住民就業權益，透過各項服務措施與相關就業獎（補）計畫等，持續精進強化協助新住民融入職場促進就業，因此依據《就業服務法》第24條第1項第10款，預告訂定將新住民納入特定就業對象。

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勞動部官員說明，為協助因婚姻來台經許可居留、但尚未歸化或定居前的新住民就業，勞動部自2008年起推動「促進新住民就業補助作業要點」，提供僱用獎助、職訓生活津貼、求職交通補助、臨時工作津貼等就業獎（補）助措施，鼓勵新住民融入職場、促進就業。

官員指出，近年我國新住民人數日漸增多，已經突破60萬人，其中因婚姻來台的新住民，雖然4到6年間可取得我國國籍，但其語言文字、識讀能力及專業技能未俱足，加上又是台灣人的配偶，同樣承擔家庭經濟及養育子女的責任，與台灣的聯結更甚於一般外國人，因此公告認定因婚姻來台的新住民，為《就業服務法》第24條第1項第10款所定人員，以促進其就業。

官員也說，新住民納入成為特定就業對象之後，經由公立就業服務機構推介僱主聘用之後，雇主每月最高可以領1.1萬元的適用僱用獎助；新住民求職者也可有臨時工作津貼、職業訓練生活津貼、交通補助金等相關補助。