2025彭博亞洲最富有家族榜　台灣靠「蔡氏兄弟」兆元資產排第6

▲國泰金外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

2025年《彭博亞洲最富有家族》排行榜今（12）日揭曉，25個上榜知名家族中，台灣僅「蔡氏兄弟」打造國泰金（2882）、富邦金（2881）等重大企業，憑籍累積3代以上的財富實力，家族聯合資產破兆元而擠進第6名。

蔡氏兄弟於1962年創立國泰人壽。四弟蔡萬才掌握的國泰產物保險後更名為富邦產物保險，並進一步發展為富邦集團。

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調查指出，泛蔡氏家族目前擁有國泰金、富邦金台灣兩家大型金融控股公司的股份，並已涉足房地產和電信等行業，資產高達309億美元（約台幣1.02兆元）。

同時，國泰金融旗下國泰世華銀行正在增加新加坡的員工人數，以滿足客戶在東南亞擴張的需求，金融市場普遍預期蔡氏兄弟的版圖將持續成長。

印度信實工業董事長阿巴尼家族擁有905億美元（約台幣2.99兆元）資產，在亞洲富有家族中排名第1、泰國卜蜂集團謝國民家族以426億美元（約台幣1.4兆）排第2，其後依序是印尼首富Djarum集團Hartono家族擁422億美元（約台幣1.39兆）、印度孟買Shapoorji Pallonji 集團Mistry家族375億美元（約台幣1.24兆）、香港新鴻基地產郭氏家族擁356億美元（約台幣1.17兆元）。

彭博認為，美國總統川普再掌白宮才短短數周就以外交謾罵、關稅威脅等手段震撼全球，2025年亞洲最富有家族所主導的企業在未來4年也將因此遭遇挑戰，而亞洲第10大富豪家族、南韓三星李氏（資產約台幣7491億元）和掌握中國大陸鋁產品製造商宏橋集團的張家（排第11名，資產約台幣7227億元）將面臨風險。



