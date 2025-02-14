快訊／台積電跌25元至1065　台股開盤大跌201點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（14日）以23198.39點開出，指數大跌201.02點，跌幅0.86％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1065元，跌幅2.29％；鴻海（2317）維持平盤至180元；聯發科（2454）下跌5元至1515元；廣達（2382）下跌2.5元來到257.5元；長榮（2603）下跌1.5元至214元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲342.87點或0.77％，收在44711.43點；標準普爾500指數上漲63.1點或1.04％，收6115.07點；那斯達克指數上漲295.69點或1.5％，收在19945.64點；費城半導體指數上漲65.6點或1.29％，收5156.39點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44711.43
|▲342.87
|▲0.77%
|S&P500
|6115.07
|▲63.1
|▲1.04%
|NASDAQ
|19945.64
|▲295.69
|▲1.5%
|費城半導體指數
|5156.39
|▲65.6
|▲1.29%
資料來源：證交所
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