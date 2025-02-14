快訊／台積電跌25元至1065 台股開盤大跌201點

美股4大指數全面收漲，台股今（14日）以23198.39點開出，指數大跌201.02點，跌幅0.86％。

陽明傳訂7艘1.5萬箱LNG船 另6艘8千箱船採甲醇預備

陽明海運(2609)去年12月20公告的最多13艘8千至1.5萬箱(20呎櫃)新世代貨櫃船布建計畫，傳出今年首季就會敲板定案，業界高階透露，陽明已經訂造了5艘1.5萬箱LNG雙燃料船，近日傳出第二批7艘也將會是LNG船，除了與前一批船採相同新燃料可以建立經濟規模，提高經濟效益，去年全球訂造的新燃料船，70%是採用LNG，已成為最為業界首選。

自己的10元自己救！月月被扣太心痛 ETF配息省匯費攻略大公開

台灣ETF市場規模逐漸擴大，根據台灣證券交易所統計，目前台灣ETF市場已有近280檔商品，然而隨著投資人持有ETF數量增加，配息跨行匯款手續費這項隱性成本逐漸引起關注。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集針對如何節省ETF配息匯費提出實用建議。

市場冷靜看待關稅戰 美股開盤小漲

市場對於令人失望的美國生產者物價指數和白宮最新關稅行動似乎不以為意，華爾街股市主要指數今天開盤小幅走高。

新光三越氣爆4死逾32傷 保險專家點3狀況難理賠

台中新光三越百貨13日發生氣爆事件導致4死逾32傷慘劇，保險法權威、北宇管顧總經理劉北元指出，有3種情況可能會出現「有保險、但不能賠」的現象。

抽中拼賺47萬！2檔申購起跑 半導體封裝小巨人印能最甜

兩檔個股今日開放申購，其中半導體封裝廠印能科技（7734）價差高達47.5萬元，但承銷價也高達125萬元，想申購的投資人別錯過。

國泰世華信用卡系統協力廠商遭指是中資 公司聲明「惡意造謠」

國泰世華銀遭指與新加坡商Anytech(認和科技)合作信用卡系統相關業務，但認和科技疑涉中資背景，信用卡持卡人個資可能遭到對岸有心人士掌握，對此國泰世華銀深夜發出聲明，怒指「惡意造謠」，聲明中強調兩家公司合作完全符合法令規範，且與認和科技的往來僅止於信用卡部分系統調整，與客戶個資無涉。

嘉義漁電許可遭撤照 台泥綠能：勿讓誠信企業淪為提款機

台泥（1101）今代子公司台泥綠能公告，所投資的嘉義漁電共生案場F區，因有單一養殖戶鑽漏洞，遭嘉義縣政府發函廢止台泥嘉謙綠能F區農業設施容許使用許可，目前已提出行政救濟程序，期待並相信主管機關會正視制度完善需求，建立差異化裁量基準與補救機制，亦不至於讓兼顧情理法的企業淪為爭議養殖戶提款機。

半導體廠務新兵到 聚賢研發預計3月中旬上創新版

台灣半導體特殊氣體二次配廠務工程大廠聚賢研發（7631）預計於3月中旬於創新板其他電子產業類股掛牌上市，並將於14日舉辦股票創新板上市掛牌前業績發表會。

藍委提普發現金常態化 財政部急拋3點喊「不宜」

有關國民黨提議「稅收超徵 還錢於民發現金」，甚至想提案讓普發現金常態化，財政部今（13）日再次向外提出3大說明，除了認為外界對「超徵」一詞誤解，也對超徵財源的運用進行說明，財政部強調，為了兼顧財政穩健及國家發展，政府施政宜考量政策優先順序，普發現金不宜修法常態化。