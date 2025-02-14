川普喊美國製造「台積電準備接招」　謝金河：魏哲家考驗時刻來了

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「投資美國是關鍵核心！」為題發文，表示從川普上任到現在，看起來他最在乎的是企業在美國投資，接著可能要有更多企業到美國投資，台積電會是那張王牌，這也是董事長魏哲家的考驗時刻。

以下謝金河臉書全文：

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台積電在美國召開的董事會，沒有如預期端在大投資案，只是行禮如儀公佈去年年報，及每季4.5元的配息，還有171億美元的資本支出計劃，看起來台積電準備以更長的時間來面對接下來的情勢。

最近川普及范斯都不約而同地表示：要確保晶片在美國製造，川普更強調生產最高階晶片的一定是美國企業，這個話也被解讀為川普一定會拯救Intel，也促成Intel股價持續攀升。但川普怎麼救Intel？這不是隨便說說就可以救起來的。

昨天我問財訊的林宏達，如果台積電併Intel？可不可行？他說萬萬不可，台積電股價會暴跌！如果是入股，也是滋事體大，各種方案都有一定的難度。這是魏哲家的考驗時刻！

從川普上任到現在，看起來他最在乎的是企業在美國投資，這次石破茂投資美國一兆美元，孫正義投資1000億美元，都有打中要害。沙烏地阿拉伯王儲也把投資美國金額從6000億美元拉升至一兆美元。台灣接下來如何在投資美國的路上採取具體行動？

現在看起來向美國購買天然氣已經浮出水面，接下來台灣在農產品採購及軍購上面也要思考對策，也許還可以把藍白刪軍購預算攤在陽光底下。接著可能要有更多企業到美國投資，台積電會是那張王牌！