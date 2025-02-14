攜手六十餘載　驗船中心與巴拿馬海事局簽署合約延續授權

▲PMA商船部部長Ramón Franco(左)與CR鄭志文執行長(右)簽約合影。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

驗船中心(CR)與巴拿馬海事局(PMA)於巴拿馬時間本月12日舉行授權合約簽署儀式，由CR鄭志文執行長與PMA 商船部部長Ramón Franco代表簽署，象徵巴拿馬海事局持續授權CR針對懸掛巴拿馬國旗的船舶進行船舶檢驗與發證作業。

此次簽約鞏固了雙方自1962年以來長達63年的緊密合作關係，更進一步展現了雙方在船舶檢驗、法定監督及海事安全等領域長期合作的決心。

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鄭志文在儀式上表示：「能與PMA攜手合作超過六十年，並共同見證全球航運環境的變遷與進步，我們深感榮幸與自豪。此次授權合約的簽訂，不僅展現PMA對CR技術能力與專業服務的高度肯定，更強化了我們攜手推動國際航運安全與海事標準發展的共同承諾。」並進一步強調：「CR將持續秉持高品質服務理念，不斷提升檢驗技術與創新研發，確保每艘巴拿馬籍船舶在符合嚴謹標準下安全航行。」

PMA表示2023年來台對CR進行稽核時，對於CR檢驗能力與服務品質印象深刻並深表肯定，尤其對CR不斷致力於提升PSC表現及定期整理海事通報提供予船東，認可並希望CR持續為巴拿馬籍船舶執行檢驗。透過本次簽約儀式，CR亦與PMA針對船舶註冊、替代燃料使用、遠端檢驗等相關議題進行深入交流討論。

CR為我國政府在船舶檢驗與海事安全方面的重要智庫，除了持續提升專業技術能力，也積極與國際政府、檢驗單位與研究機構進行合作交流，在船舶檢驗表現深受我國船東信賴，CR也承諾未來將持續為客戶提供高效、優質的專業服務，期望為我國海運產業貢獻心力。