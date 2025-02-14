台中新光三越氣爆多人死傷　吳東亮：感同身受

▲台新金董事長、工商協進會理事長吳東亮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台中新光三越13日發生嚴重氣爆造成4死37傷，即日起無限期停業進行相關調查安檢，同為新光吳家的台新金（2887）董事長、工商協進會理事長吳東亮今（14）日受訪時指出，發生不幸事件「我們感同身受」，希望受傷的人能夠早日康復，

吳東亮表示，發生這種事情很不幸，我們感同身受，對於不幸罹難者，我們跟家屬一樣哀傷，希望受傷的人能夠早日康復。

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新光三越今日也發聲明指出，針對2月13日在新光三越台中中港店發生意外事件，其所造成的人員傷亡，新光三越感到無比的震驚與心痛。

事件發生當下，新光三越以同仁與顧客安全為第一優先考量，除了進行緊急疏散與通報警消外，同時積極配合搶救工作，第一時間全力搜救、救災，盡力降低人員傷亡。

總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌等相關高階主管獲知訊息後，於第一時間前往現場，承諾以「人」的照顧善後為第一優先，對罹難者家屬各別提供新台幣100萬元致意，表達最深切的哀痛與關懷，隨即趕赴5家醫院探視25位傷者並提供慰問金。

同時，新光三越在第一時間於現場成立長期的專案應變小組。無論面對來自同仁、傷亡者家屬或廠商等現場需求，都有專人作為窗口持續回應支援。其中也包含專責組積極配合救災、專人陪伴罹難者家屬與傷者家屬進行治喪與照護協助，持續關懷慰問並給予撫卹，也安排社區發展與重建計劃的專業人員。

新光三越台中中港店即日起暫時停止營業，全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作。同時，關於同仁的工作權益，我們將依照現場作業需求進行彈性班別調配，務使同仁權益和薪資不受影響；受影響的品牌夥伴，也第一時間關懷聯繫，進行盤點缺損與積極討論補償方案。



新光三越重申並強調，對於整起意外事件，對於「人」的各項善後將是第一優先要務，並承諾負起所有該承擔的責任，公司正全力處理，並與政府相關單位密切配合。

同時，再次向社會大眾表達歉意，並感謝政府相關單位及社會各界的全力協助，特別是台中市政府與警消相關單位的救人救災協助。