12年來最怒！9成勞工不滿薪資 65％還被變相減薪

年後轉職潮仍持續進行，不少勞工仍對薪資狀況不甚滿意，根據yes123求職網調查，有超過92％上班族不滿意現在薪資，且更有約65％曾被變相減薪，對於薪資滿意度平均只有36.4分，寫12年新低，平均希望能加薪6140元。

日月光吳田玉：AI引三大變革「競爭更激烈」 台廠應廣結善緣合作

封測龍頭大廠日月光（3711）馬來西亞檳城新廠落成啟用典禮前，執行長吳田玉也針對半導體產業及AI帶來影響進行深度分析，他認為AI的出現與發展，將會為全球帶來三大項重大變革，包括改變世界上的一切、硬體成為進步的瓶頸以及供應鏈的重組，至於要如何面對及前進，吳田玉則重申他先前曾多次提倡的「廣結善緣、多交朋友」，同時，也要勇往直前，不要停下來考慮，但往前同時，也要努力走在對的道路上，這樣才會成功。

00878輸了！2月台股高息ETF年化配發率大車拼 00894黑馬竄出

2月份台股ETF配息排行榜，第一名竟然不是00878！ 只有1檔ETF配息破10%，想要參與除息02月17日前記得買進！

美股休市台積電開平盤 指數小漲45點

美股因華盛頓誕辰紀念日休市，台股今（18）日開盤表現沉靜，台積電在1085元平盤價游走，上下跳指數開盤上漲45.17點至23550點，漲幅不到0.5%。

俄烏停戰商機法人接力提報告 重建外也看好俄烏出口大宗貨

近一周來國內法人針對俄烏停戰，接力出相關報告，有聚焦個別公司的，有看好海岬型船，也有看好中小型散裝船的，另除了烏克蘭重建商機，法人也有看好俄烏兩國出口的穀物、煤炭、鐵礦砂與肥料等出口大宗貨。

僅3人知道！帥過頭曝輝達新總部落腳關渡 勸世不必孝順兒女

語不驚人死不休的《豈有此呂》好朋友帥過頭又來了！今年房價會跌多少？有可能連跌10年？現在是出手好時機？投資客已跑光？問他就對了！他再噴金句勸世擁房者「不必孝順兒女」！因為你珍惜的老厝和老厝內的古物，在你死之後就會馬上被賤賣，不如老了就賣房換現金，轉投ETF好好自己過日子。

187萬人請領勞保老年年金 超過46％月領逾2萬元

勞工退休後能領到的勞保老年年金變多了，根據勞保局資料顯示，2024年底有超過187萬人請領勞保老年年金給付，平均給付金額逾1.9萬元，有超過86.6萬人月領2萬以上，佔比46.3％。

AI萌芽中！PwC：台灣企業應用率不到1成 資金壓力是最大挑戰

PwC Taiwan協助數位發展部數位產業署發布《2024 台灣企業轉型現況及需求調查報告》，綜合 1200 份量化問卷調查結果，並收錄4位台灣企業領袖訪談觀點。調查發現，台灣企業對數位工具的掌握度越來越高，數位工具的應用逐漸轉往中高階移動；然而AI應用尚在萌芽期，使用率僅約一成，而資金壓力是數位轉型最大挑戰。

藥華藥與AOP公司國際仲裁初判出爐 需賠償約5358萬

新藥公司藥華藥今天晚間召開重訊記者會，說明今天接獲與歐洲通路商AOP公司部分仲裁初步判斷，國際商會仲裁庭要求藥華藥需賠償AOP公司2筆賠償金，各約20.9萬歐元、135.39萬歐元，共156.29萬歐元（約新台幣5358.19萬元），並需加上利息。

連接器廠鴻名自爆遭員工盜賣公司存貨 淨利影響8218.7萬

連接器廠鴻名（3021）今（17）日晚間由總經理林嘉祥於證交所發布重大訊息指出，公司發現有員工涉及偽造文書、盜賣存貨，全案已移送司法機關偵辦，將全力配合調查。