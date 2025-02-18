拎包即入住！日月光檳城輕豪宅員工宿舍開箱　滑水道泳池、籃球場全都有

▲日月光馬來西亞檳城員工宿舍所在社區。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

封測龍頭大廠日月光（3711）馬來西亞檳城新廠區今日舉行啟用典禮，日月光此次也首度公開日月光員工在檳城的宿舍，家庭式套房配合高規格公設如游泳池、健身房，搭配便利設施如診所、台灣味餐廳等，以及離公司15分鐘車程的優秀地理位置，讓日月光台灣員工外派馬來西亞輕鬆適應無負擔。

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▲日月光馬來西亞員工宿舍也有划水道戲水區。（圖／記者高兆麟攝）



日月光目前在馬來西亞檳城廠區約有35名台灣外派支援員工，目前都居住在日月光為他們準備的員工宿舍，其位於距離檳城廠約15分鐘車程的地方，配合公司提供的交通車，讓員工上下班可以避開壅擠的車潮，降低通勤時間。

▲日月光馬來西亞檳城員工宿舍樓下就有許多便利設施。（圖／記者高兆麟攝）



員工宿舍座落在一處高級社區內，社區共五棟大樓，外圍充滿便利設施，如華人醫師的診所、速食店、中藥房等等，甚至還有台灣來此展店的「北投魷魚」讓員工可以隨時來點家鄉味，另外，由於馬來西亞是回教國家，因此豬肉難以取得，這裡的中藥房也可讓想吃豬肉的員工可以順利購買到豬肉回家料理。

▲日月光馬來西亞員工宿舍的全場籃球場。（圖／記者高兆麟攝）



來到社區內部，相關公設一應俱全，多個大型游泳池，以及滑水道戲水區、健身房、交誼廳、籃球場都有，甚至還提供烤肉區，只要申請就能使用。

▲日月光馬來西亞員工宿舍配有大型泳池。（圖／記者高兆麟攝）



目前外派馬來西亞的莊姓台籍主管，在日月光服務四年，目前來馬來西亞已經半年，主要負責後段產線，也和另一名工程師和經理轉管同住家庭式套房，他說，在這邊同事之間感情都很好，因為大家喜歡運動，下班後也常一起揪團去健身房揮灑汗水。

▲日月光馬來西亞員工宿舍也配有烤肉區。（圖／記者高兆麟攝）



來到員工宿舍內部，其規格為三房一廳，其中主臥室配有獨立衛浴，目前為主管使用，其餘兩間房間則由兩位工程師使用，剩下就是公共空間的客廳及廚房、陽台，總坪數大約30坪左右。

▲日月光馬來西亞員工宿舍房間。（圖／記者高兆麟攝）



據了解，日月光馬來西亞員工宿舍座落在良好地段，以這樣的社區來說，一戶30坪約要價75萬至100萬令吉，約合新台幣600萬至800萬元，以當地基本薪資每月1500元令吉（約合12000元新台幣）來說，也算是相當高級的住宅，由此也可看出，日月光為台籍員工準備宿舍規格之高。

▲日月光外派馬來西亞的台籍莊姓主管。（圖／記者高兆麟攝）



除此之外，針對外派員工福利及補助，莊姓員工也表示，公司除了免費提供員工宿舍外，也有提供相關伙食津貼等等，讓員工外派無壓力。

▲日月光馬來西亞員工宿舍外觀。（圖／記者高兆麟攝）