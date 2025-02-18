日本三菱電機成泓德能源前十大股東　雙方共同成立合資公司佈局日本

抽中賺44萬！印能吸逾5萬人申購 凍資破656億

興櫃股王、擁「封測小巨人」外號的印能科技（7734）上櫃前公開申購今（18）日為最終日，因價差大，市場估「抽中1張賺44.5萬元」，吸引大批股民進場報隊。根據證交所統計，印能兩天來參與公開申購共有5萬2543筆，以印能公開申購價格每股1250元、每張125萬元計算，凍結市場資金逾656億元。

勞金局辦理16億美元委任案 徵選4業者、每家4億美元

勞動基金運用局今（18）日公告，將辦理新制勞工退休基金114年度國外投資「全球氣候轉型被動股票型」委託經營公開徵求受託機構，本次預計擇優徵選4家受託機構，每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元。

藥華藥專利戰受挫 股價跌逾9%失守700元大關

藥華藥（6446）昨（17）日晚間舉行重訊記者會，表示被國際商會仲裁庭要求藥華藥需賠償AOP公司2筆賠償金共156.29萬歐元，今日開盤後藥華藥股價重摔逾9%，股價最低來到695元，接近跌停。

川普關稅、央行買盤 高盛上調2025年金價預期至3300美元

由於央行需求持續強勁，川普課徵關稅不確定因素，高盛週一將2025年底金價預期從每盎司2890美元上調至3100美元，若川普關稅等不確定因素再刺激，2025年可望衝上3300美元。

DeepSeek刺激AI導入 法人看好台灣供應鏈優勢

在台股轉強帶動下，台股ETF近一月績效亮眼，去年2024年發行成立的台股ETF共有10檔，近一月全面正報酬，不過，唯有台新臺灣AI優息動能ETF基金(00962)重新回到發行價之上。展望台股後市，台新投信表示，DeepSeek並不會改變AI的趨勢，反而更顯AI是國力競爭所在，更多公司將AI導入期產品分析及行銷之中，將帶動更廣泛AI產業之產值成長循環，並進一步推升台股獲利，分析師估2025年台股獲利2位數成長，拉回即是買點，其中，台灣AI概念股是全球重要供應鏈，業績成長看俏，建議逢低布局台股AI ETF。

12年來最怒！9成勞工不滿薪資 65％還被變相減薪

年後轉職潮仍持續進行，不少勞工仍對薪資狀況不甚滿意，根據yes123求職網調查，有超過92％上班族不滿意現在薪資，且更有約65％曾被變相減薪，對於薪資滿意度平均只有36.4分，寫12年新低，平均希望能加薪6140元。

日月光吳田玉：AI引三大變革「競爭更激烈」 台廠應廣結善緣合作

封測龍頭大廠日月光（3711）馬來西亞檳城新廠落成啟用典禮前，執行長吳田玉也針對半導體產業及AI帶來影響進行深度分析，他認為AI的出現與發展，將會為全球帶來三大項重大變革，包括改變世界上的一切、硬體成為進步的瓶頸以及供應鏈的重組，至於要如何面對及前進，吳田玉則重申他先前曾多次提倡的「廣結善緣、多交朋友」，同時，也要勇往直前，不要停下來考慮，但往前同時，也要努力走在對的道路上，這樣才會成功。

00878輸了！2月台股高息ETF年化配發率大車拼 00894黑馬竄出

2月份台股ETF配息排行榜，第一名竟然不是00878！ 只有1檔ETF配息破10%，想要參與除息02月17日前記得買進！

卜蜂看今年審慎樂觀 桃園分切廠7月啟用可貢獻營收30億

卜蜂（1215）2024全年合併營收為279.57億元，年減4.12％，但仍寫下歷史第二高成績，董事長鄭武樾表示，主要是受到上半年雞價影響所致，今年整體來看審慎樂觀，桃園分切廠預計7月啟用，1年可貢獻約30億元營收；另針對股利政策，鄭武樾透露應該會是歷年來次高，會努力爭取，希望來回饋投資者。

禽流感、飼料成本漲 卜蜂董座：蛋價應該要調漲

國際原物料價格持續上漲，大宗物資黃豆、玉米現在價錢已經是高價位，不過國內豬價維持、雞價有成長，但蛋價表現不好，卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，近期傳出飼料每公斤要漲0.4元，加上有禽流感因素，造成雞農損失很大，因此合理上來說蛋價應該要調漲。