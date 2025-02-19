兆豐銀信託創新跨業防詐　透過區塊鏈技術強化社宅租賃安全

▲兆豐信託與跨業夥伴合作以區塊鏈技術加強社宅租賃安全，圖為租賃住宅服務全聯會鄭俊杰理事長(右二)，雪喬公司周頌鈞執行長(右一)，兆豐銀行信託處洪德芳副處長(左二)、陳駿元襄理(左一)。

記者巫彩蓮／台北報導

兆豐銀行致力於永續發展並響應政府居住正義政策，自2021年起即陸續擔任社會住宅包租代管第3與第4期計畫租金信託之受託人，透過彈性的系統與金流設計，服務範疇由社宅業者資金信託銜接至每位房東之安養信託，現為進一步保障租賃安全，過跨業創新合作，運用區塊鏈技術加強核驗社會住宅租賃合約之真實性與有效性，擴大提供民眾經濟安全保障與財產管理效益。

目前兆豐銀行與「大晟資產管理顧問股份有限公司」及「頎策開發有限公司」業者合作社會住宅包租代管租金信託，其承作區域已涵蓋臺中、臺南、彰化、苗栗、雲林、花蓮及宜蘭等縣市，透過專業分工提高民眾對社會住宅包租代管的參與率，兩家業者並已加入採行區塊鏈租約核驗機制。

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兆豐銀行於撥付房租予房東時，除原有之防制洗錢交易驗證外，再透過區塊鏈特有的核驗機制，對租約進行雜湊值之核驗。兆豐銀行信託處長侯君儀表示，因應社會住宅包租代管市場發展，本次透過優化租約核驗之作業流程與業者合作導入跨業結盟業者-雪喬科技之區塊鏈技術，由業者將經公證之租賃合約上鏈至區塊鏈核驗平台，並由區塊鏈平台進行與台智雲T-Proof跨鏈存證，利用區塊鏈之交易帳本記錄留存，輔以跨鏈存證之公信力，將相關合約雜湊資訊留存於區塊鏈上，於業者接受租賃雙方合約時即啟動上鏈的機制，並於款項給付房東時由兆豐銀行進行雜湊值核驗，為兆豐銀行與跨業合作夥伴現行第一階段區塊鏈技術合作範圍。

逢甲大學土地管理學系教授兼仲裁人陳建元指出，隨著社會住宅包租代管區塊鏈發展，第二階段進一步加入產險公司與仲裁人等參與者後，將有助一般租賃市場合約透明化，因區塊鏈存證也有助產險理賠及仲裁人仲裁時查證相關租賃文件時使用，並預期能有效嚇阻租賃市場冒名詐領政府租金補助、合約造假及多件補助款申請案匯入同一人帳戶情形。未來如與法務部規劃之司法聯盟鏈接軌，亦可將相關存證資訊上鏈，進而強化租賃市場之健全。

