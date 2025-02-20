2025年台股最大變數　國泰金調查：43%投資人指向美股

▲國泰金。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國發會最新公布的12月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。國泰金2月國民經濟信心顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-6.4，但展望樂觀指數明顯走弱至-11.2。大額消費意願指數下降至8.3，耐久財消費意願指數同步微降至-8.8，顯示民眾消費動能短期降溫。買房意願連續四個月改善，2月小升至-48.5，賣房意願亦上升至-15.7。

主計總處於2024年11月29日預估，台灣2025年經濟成長率3.29%，通貨膨脹率1.93%。國泰金2月國民經濟信心調查顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值小幅下降至2.84%，有53%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值持平在2.28%，有66%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

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川普就職後簽署多項包含課徵關稅在內的行政命令，政策不確定性令國際股市區間震盪，國泰金2月國民經濟信心調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至9.2，但風險偏好指數小幅走高至19.3。

針對民眾對於影響2025年台灣經濟重要因素調查，國泰金2月國民經濟信心調查顯示，34%的民眾認為最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動，其次有26%民眾認為主因是美國經濟成長動能，另有14%民眾覺得全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

