低總價躲不掉！　財部新規定「北市每坪120萬以上」算豪宅

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部打炒房手段一波波，近期再更新豪宅認定原則，除了現有「總價」限令以外，多增「每坪單價認定」機制，今年開始，台北市每坪120萬元以上就算豪宅。

這次是個人出售2015年12月31日房地合一稅上路前，所取得的舊制房屋，財政部19日宣布三大措施，除調高設算所得額標準1到5個百分點、豪宅獲利率自17％調高到20％，並新納低總價、高單價的小豪宅入列。

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賦稅署指出，高單價房屋通常獲利率高，為使設算所得更趨近於實際所得，因此決定新增將每坪單價納入適用高價房屋標準的門檻，初估影響件數至少4000件。

財政部豪宅認定標準，原指房地總成交金額（含車位）台北市6000萬元以上、新北市4000萬元以上、其他四都加新竹縣市3000萬元以上，六都與新竹縣市以外的其他縣市則是2000萬元以上。

新的認定原則，有些地方居住型態為較大面積房屋，例如透天厝等，為符合實際的情況，六都和新竹以外的豪宅總價認定由現行的2000萬元拉高到2200萬元。

另外，不含車位房地總成交金額，除以不含車位房屋所有權登記總坪數計算，台北市為每坪120萬元以上、新北市每坪75萬元以上、四都加新竹50萬元以上，其它縣市則是每坪35萬元以上，也都會被看成「豪宅」。

財政部指出，2024年度個人出售房屋的財交所得計算規定已正式揭露 ，2024年出售舊制房屋者，今年5月申報個人綜合所得稅的財產交易所得時，要適用相關規定；若是無法證明或查清賣價、取得成本者，如果被財政部認定為「豪宅」，須以成交總價屬於房屋的部分，按公告獲利率計算所得。