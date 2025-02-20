快訊／台股收盤大跌116.62點　台積電跌10元至1080

抽中一張拚賺16萬！ 光焱科技申購明起跑

新股抽籤別錯過！光焱科技（7728）明日即將開放申購，抽中一張有望賺16萬元。

搥心肝！日圓「0.2210」刷4個月最差 10萬台幣少換3.6萬日圓

受到美元走貶影響，台銀日圓現鈔賣出牌告價今（20）日一開盤就衝出「0.2210」的價位，為去年10月8日以來最差，10萬台幣估將少換逾3.5萬日圓，相當少吃36碗要價1千日圓的拉麵。

00878一度貼息爆逾8萬成交量 再寫4大驚奇

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）今（20）日除息，此次每股配息0.5元，若以昨（19）日22.96元收盤價計算，年化配息率約8.71%，今日以22.51元開出，盤中一度呈現貼息態勢，10點半左右翻紅重回填息路上。

英特爾分拆傳聞不斷 美國晶片大神：賤賣有前景的公司

近期有關英特爾分拆的傳聞四起，市場認為這可能推升該公司市值至2370億美元（約新台幣7.8兆元）。然而，前英特爾首席矽工程師吉姆凱勒（Jim Keller）卻認為，英特爾的價值應達1兆美元（約新台幣32.77兆元），分拆或出售業務是一種粗心的決定。

瑞銀分析師看好輝達 預期再交出強勁財報

瑞銀分析師蒂莫西·阿庫裡（Timothy Arcuri）在最新研究報告中指出，儘管投資者情緒轉為喜憂參半，NVIDIA仍將公布穩健的業績，並預計其表現將達到或超越市場預期。該公司對輝達的評級為買入，目標價為185美元。

台積電魏哲家哭哭！ 半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

台積電（2330）董事長魏哲家公開向外表示赴美設廠「一把鼻涕、一把眼淚」，引起半導體圈熱議，近期外電也報導有設備協力廠商觀察，「某間在美國也有據點的半導體業者，在台設廠興建時間只要19個月可以搞定，美國卻要消耗38個月的時間」業界更爆「不論是蓋廠所需時間、金錢，美國都是台灣的2倍」。

ATM裝機成長數探8年新低 3業者2024交易金額破兆元

金管會公告國銀自動櫃員機（ATM）裝設機台數統計，至去年底為止，國內ATM來到3萬318台，雖然續創新高，但僅較2023年小增191台，新增數量探8年來新低。

和康生技限制經銷商轉售價格 踩公平會紅線遭罰30萬

公平會今天發布新聞稿指出，公平會接獲檢舉，和康生物科技股份有限公司限制經銷商的關節內注射劑產品轉售價格，已經踩到紅線，經19日委員會議決議通過，確認違反公平交易法第19條第1項規定，處新台幣30萬元罰鍰。

DeepSeek禁令擴及民間？ 數發部：須視有無違反個資法

數發部今天表示，台灣公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，未限制一般民間使用，未來是否進一步限制業者提供民眾下載及使用，將視有無違反個資法等相關法規規定，目前僅韓國跟義大利有限制民間使用特定服務類型。

泓德能源參展日本智慧能源週 秀AI電力交易與充電技術布局

國際智慧能源大廠泓德能源（6873）19日起參加於東京舉行的第21屆日本智慧能源週，展出智慧電力交易平台、AI充電選址平台，以及日本長期脫碳素標案等最新產品及成果，展現在日業務的最新進展。日本智慧能源週是亞洲規模最大、影響力最廣的再生能源展，2024年吸引來自29個國家、1,491家企業參展，預計將迎來超過7萬名專業觀展者。