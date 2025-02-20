快訊／台股收盤大跌116.62點　台積電跌10元至1080

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（20日）開低走低，加權指數終場大跌116.62點，以23487.46點作收，跌幅0.49％，成交量3815.48億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌73.11點開出，指數開低走低，盤中最高達23576.71點，最低23400.75點，終場收在23487.46點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1080元，跌幅0.92％；鴻海（2317）下跌1元至182元；聯發科（2454）下跌40元至1500元；廣達（2382）下跌3元來到266.5元；長榮（2603）下跌4元至213.5元。
今天漲幅前5名個股為亞力（1514）上漲9.8元，漲幅9.98％；上品（4770）上漲32.5元，漲幅9.97％；來頡（6799）上漲11.5元，漲幅9.96％；榮星（1617）上漲1.7元，漲幅9.91％；羅麗芬-KY（6666）上漲5.2元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為訊連（5203）下跌14元，跌幅9.93％；天瀚（6225）下跌1.2元，跌幅7.64％；興泰（1235）下跌8.1元，跌幅7.57％；藥華藥（6446）下跌49元，跌幅7.22％；富世達（6805）下跌38元，跌幅4.99％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|亞力（1514）
|108.0
|▲9.8
|▲9.98％
|上品（4770）
|358.5
|▲32.5
|▲9.97％
|來頡（6799）
|127.0
|▲11.5
|▲9.96％
|榮星（1617）
|18.85
|▲1.7
|▲9.91％
|羅麗芬-KY（6666）
|57.7
|▲5.2
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|訊連（5203）
|127.0
|▼14.0
|▼9.93％
|天瀚（6225）
|14.5
|▼1.2
|▼7.64％
|興泰（1235）
|98.9
|▼8.1
|▼7.57％
|藥華藥（6446）
|630.0
|▼49.0
|▼7.22％
|富世達（6805）
|723.0
|▼38.0
|▼4.99％
資料來源：證交所
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