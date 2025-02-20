三商家購大舉徵才500人　藥師主管薪資上看8萬元

▲三商家購旗下三友藥妝Tomod`s。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

三商家購（2945）今年持續擴大規模，目標加盟門市要達5成，旗下美廉社、三友藥妝Tomod’s也大舉徵才500人，其中美廉社儲備區督導月薪上看46,000元、三友藥妝Tomod’s後勤人員月薪35,000元起、藥師主管薪資更上看8萬元。

三商家購表示，今年度目標加盟門市要達5成，目前總家數為802家，隨今年基本工資調漲為28,590元，公司以高於基本工資的8.4％提供於門市人員，全面擴大徵才。

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三商家購說明，美廉社職缺包含營運門市人員、儲備店主管、儲備區督導等，總部內勤有培訓管理師、資深採購、簡易維修資深專員、店舖開發資深專員、SAP維運工程師月薪、ESG永續專案管理師等，其中儲備區督導月薪上看46,000元。

三友藥妝Tomod’s則開出5大項職缺，門市人員、儲備店長月薪34,000元起、總公司行銷企劃、新商機開發專員等後勤人員月薪35,000元起、藥師職缺等薪資依經歷面議，藥師主管薪資最高更上看8萬元。

三商家購指出，目前員工數有近4,000人，員工是公司重要資產，公司規劃線上學習平台，訂定通識課程、專業課程、管理課程，積極栽培員工，並透過內部晉升考試，打造完善的職涯藍圖，每年提供3,000元生日購物電子幣、三節共6,000元購物禮券、資深員工還享最高萬元旅遊金，等同員工每年至少有9,000元購物金可使用，希望透過調薪機制及優渥福利，徵才也留才。